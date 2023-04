Jeremy Renner je superhrdina! Lékaři mluvili o letité léčbě, pak se stal zázrak

Zdroj: Profimedia

Pokud si někdo zaslouží titul superhrdina, je to právě americký herec Jeremy Renner. Na začátku roku 2023 utekl hrobníkovi z lopaty, když se snažil zachránit před nekontrolovatelnou rolbou vlastního synovce. Lékaři mu predikovali několikaletou léčbu, ale statečný Hawkeye si to už tři měsíce po závažné nehodě štráduje na premiéře po koberci v Hollywoodu!

Nejednomu fanouškovi Marvelovek na začátku ledna zatrnulo – svět obletěla zpráva, že oblíbený herec Jeremy Renner byl smrtelně zraněn vlastní rolbou a neví se, jak to s ním bude. Incident, který se stal u jezera Tahoe, dlouho obestírala mlha. Jediné, co se vědělo, bylo to, že Hawkeye má dost namále. Renner byl převezen do nemocnice, kde vyšlo najevo, že má zlomených více než 30 kostí, rozdrcený hrudník a dokonce mu hrozila amputace nohy. Co je nejhorší, že tento výčet je nic – bylo štěstí, že vůbec přežil.

Skutečný Avenger

Více slz přinesla následná informace, že Renner v nemocnici bojuje o život kvůli tomu, že se snažil někomu pomoci. Ten někdo byl jeho vlastní synovec, který zapadl s autem v závěji a superhrdina se vydal ho vyprostit. Nasedl do rolby, auto vytáhl, ale poté se téměř sedmitunové monstrum začalo nekontrolovatelně sunout po namrzlé vozovce, a to přímo na Rennera.

Slisování sedmitunovým monstrem

Je skutečně zázrak, že Jeremy přežil a před pár dny jeho fanoušků, doslova spadla brada, když se jejich hrdina objevil na premiéře nové realityshow Rennervations, a to pouze s chodítkem! Je vidět, že při rozdělování mističek dostal Renner do té s nápisem „štěstí“ skutečně hodně nasypáno. Jen málokdo by asi totiž dokázal po slisování sedmitunovým monstrem hopkat po hvězdném koberci tři měsíce poté. Je vidět, že Jeremy má skutečně tuhý kořínek a pevnou vůli, a tak se můžeme těšit na další filmy s tímto skutečným superhrdinou.



Než přijde další zachraňovací akce (doufejme, že už jen na stříbrném plátně), můžou fanoušci zhlédnout novou reality show, na jejíž premiéru se právě Renner vydal. Rennervations najdete na Disney + a uvidíte zde slavného Hawkeye, jak cestuje po světě a opravuje vozidla, aby pomohl místním.

