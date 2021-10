Idylka se nekoná: Jiří Adamec lže, manželka drsně vyvrátila jeho výroky

Zdroj: Profimedia

O odloučení režiséra Jiřího Adamce a jeho manželky Jany se hovoří už roky. K oficiálnímu rozvodu však zatím nedošlo a před pár dny to dle výpovědi jednoho z nich vypadalo, že se podařilo obrovskou krizi zažehnat. Jak se ale zdá, žádné usmiřování se nekoná! Bývalá moderátorka Jana Adamcová svého manžela dokonce obvinila z šíření lží.

Manželé Jiří a Jana Adamcovi kdysi platili za jeden z nejstabilnějších párů, tomu je ale už dávno konec. Již několik let se hovoří nad bouří, která jejich vztah doprovází, a mnohokrát se jejich jména skloňovala v souvislosti s rozvodem. O to větším překvapením byla slova Jiřího Adamce v nedávném rozhovoru pro Expres.cz, ze kterých by snad šlo vyčíst, že se konečně blýská na lepší časy.

Rozvod se nekoná

„Nerozvádíme se. Faktem zůstává, že moje žena je hodně zaměstnaná. Když přijmete nabídku na spolupráci s Andrejem Babišem, musíte počítat s tím, že budete velmi vytížený člověk. Moje žena to tak má. Pracuje jako mluvčí české vlády a je hodně v práci,” řekl Adamec otevřeně a v mnohých vytvořil pocit toho, že si s manželkou vše vyříkali. „Máme společné bydlení v Praze na Hanspaulce. Jsme stále spolu,” dodal ještě. Jeho manželka Jana s jeho tvrzením ale úplně nesouhlasí.

Manželka slova o společném bydlení vyvrátila

Zpověď Jiřího Adamce pochopitelně neunikla ani jeho manželce Janě, která měla ihned potřebu uvést věci na pravou míru. „Nevím, proč můj muž tvrdí, že žijeme spolu,” odpovídala rázně na dotaz Blesku. „Každý z našeho blízkého i vzdálenějšího okolí ví, že tomu tak už skoro dva roky není. Trvalé bydliště ještě neznamená, že bydlíme ve společné domácnosti,” pokračovala ještě Jana Adamcová, která sama byla ze slov svého muže velmi překvapená.

„Já si ho na jednu stranu vážím jako profesionála, tak na druhou stranu nechápu jeho potřebu vymýšlet si nepravdy a nepřiznat věci, které se mohou v životě stát, i když jsou nepříjemné,” dodala ještě na závěr. Jak to mezi manželi skutečně je, ví jen oni dva. Minimálně je však jasné, že každý z nich vidí současnou situaci tak nějak po svém.