Jiří Adamíra: Příběh záletníka, kterého změnila láska k Haně Maciuchové!

Maciuchová se s Adamírou scházela rok, mnohokrát se vztah snažila ukončit, jenže Jiří si nakonec vybral ji. Opustil svou druhou manželku a rozhodl se žít nový život.

Přestal vyhledávat společnost žen, Hanka pro něj byla vším a stejně to bylo i naopak! Dvacetiletý věkový rozdíl ani jeden z nich nepociťoval, velice se milovali. Rozdělila je až smrt Jiřího.

V roce 1993 podlehl herec rakovině páteře, pro Macicuchovou to byla hrozná rána. "Když mi Jiří zemřel, zhroutila jsem se. Nemohla jsem jíst, spát, vůbec nic tu bolest nemohlo utišit. On byl celý můj život," vzpomíná dojemně Hana na zesnulého milence. Jednu věc však nestihla a dones jí to tíží…