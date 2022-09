Babica řekl, kdo ho zasvětil do tajů kuchyně: Za to, čím teď jsem, vděčím jemu

Zdroj: Profimedia

Byl to mejdan, jak má být. Stoly se prohýbaly pod nejrůznějšími lahůdkami a pivo a víno teklo proudem. Prostě a jednoduše pán domu, nebo vlastně hospody U Sapíků v Klokočné, jinak známá uznávaná hvězda české gastronomie Jaroslav Sapík, oslavoval s bandou přátel sedmdesátiny. Jedním z hostů byl i Jiří Babica.

„Tady jsem prostě nechtěl a nemohl chybět. Jarda byl a je pro mne vůbec ne konkurent, ale kamarád a člověk se srdcem na pravém místě. Známe se dlouho, vlastně on se na mě, co se mé současné profese týká, docela pořádně podepsal. Byl totiž před řadou let mým učitelem a zasvěcoval mě, coby svého učně, do tajů kuchařského řemesla. Já, jako jeden z jeho četných žáčků jsem ho respektoval a vše, co do mě hustil u mne dopadlo na tu správnou půdu a za to, čím teď jsem vlastně, vděčím i jemu. Byl nesmlouvavým pedagogem, velice náročným a s nekňuby se nemazlil, protože to, co dělal, měl rád a nesnášel patlaly a lemply. Prostě to byl a je Jarda Sapík,“ svěřil se pro kafe.cz další vyhlášený kuchtík a host party Jiří Babica.

Mezi početnou partou slavících nechyběl ani muzikant a další Sapíkův přítel, Jan Neckář, který dorazil s partnerkou, ale bez bráchy, zpěváka Vaška Neckáře.

„Musím ho omluvit. Moc se sem těšil a chtěl tu být, ovšem nevyšlo mu to, do tohohle termínu mu vlítla jiná akce. Je teď v Ústí nad Labem na setkání se spolužáky ze střední školy po úctyhodných šedesáti letech. Sem možná dorazí popřát panu domácímu dodatečně, protože krmi tohohle zdejšího kuchařského experta, mistra nad mistry a hlavně i jeho společnost, může a má rád,“ nechal se slyšet Jan Neckář a když nebyl po ruce bráška Vašek, tak oslavenci sám zapěl něco písní.

Jaroslav Sapík a hostéZdroj: Profimedia

Stranou dění nezůstal ani další přítomný muzikant a také zpěvák, producent a kapelník Karel Vágner. Toho pojí s Jaroslavem Sapíkem rovněž letité přátelství. Jak jsme zjistili, bývá v jeho domě častým hostem a ujíždí především na Sapíkových vyhlášených povidlových taštičkách.

„To je fakt, na ty mám slabost. Já osobně nejsem žádnou ozdobou kuchyně. Tenhle um mne minul a raději vyrazím, když je chvilka sem, pořádně a chutně si zamlsat. Už v počátcích našeho přátelství jsme si s Jardou řekli, že on mi nebude fušovat do muzicírování a já zase jemu do vaření, a to nám vydrželo dodnes a určitě se na tom nic nezmění. Každý děláme to, co umíme a na nedokonalé experimentování si nepotrpíme,“ řekl nám Vágner, který byl na party nejen jako host a přítel, ale přidal i pěveckou vložku a stal se kmotrem knižní novinky Sapíkův svět, která je plná skvělých receptů a také životním příběhem oslavence.