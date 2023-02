Jiří Babica Pohlreicha nešetřil: Je to nýmand, kdyby držel hubu, jsme v pohodě

Zdroj: Profimedia

Ani po letech nedokáže Jiří Babica zapomenout na to, jak jej Zdeněk Pohlreich ve svém pořadu Ano, šéfe! parodoval a zesměšňoval. A i z jeho vyprávění je jasné, že staré sváry za hlavu jen tak nehodí. V rozhovoru pro pořad Face to Face jej nazval nýmandem, který jej vůbec nezajímá a který měl raději držet hubu.

Zdeněk Pohlreich a Jiří Babica nikdy nebývali těmi nejlepšími přáteli, vzájemně se ale nijak neřešili. To se ale v roce 2009 změnilo. Tehdy měl totiž Babica svůj poměrně slušně rozjetý pořad s názvem Babicovy dobroty na TV Nova a Zdeněk Pohlreich vstoupil na konkurenční TV Prima s pořadem Ano, šéfe!. A v něm si z Babici vystřelil a při vaření několikrát jeho vystupování parodoval. To se pochopitelně Babicovi nelíbilo a od té doby se na adresu Pohlreicha snad ve všech rozhovorech vyjadřoval hanlivě. A ani po letech jej zášť nepřešla.

Kdyby držel hubu…

Otázka na Zdeňka Pohlreicha totiž padla i v pořadu Face to Face, kde byl Jiří Babica hostem. A na slavném šéfkuchaři nenechal nit suchou. „Mě ten člověk vůbec nezajímá. Já prostě ten jeho charakter vůbec nemám rád,” řekl poměrně rázně Babica a pokračoval: „Kdyby držel hubu, tak jsme si mohli každý v klidu vařit. Já pro rodiny, on pro restaurace.”

Staví ho na stejné místo jako Zemana a Babiše

Dále Jiří Babica uvedl, že mu zkrátka lidé, jako je Pohlreich, nejsou po chuti. A začal vyprávět o svém oblíbené knize Rychlé šípy a o tom, že být jedním z hrdinů díla, šéfkuchaře by strčil do Bratrstva kočičí pracky. „On to v sobě nemá, Babiš to nemá, Zeman to nemá, on to nemá. Jestli by Rychlý šípy vzaly jednoho z těchto tří do svého klubu? Nevzaly. Ani jednoho bobříka by nedostali,” míní Babica.

„Jak říkám, ať si dělá, co chce. On je pro mě opravdu absolutní nýmand. Charakterově. Jestli něco umí, nebo neumí, to je mi úplně jedno,” dodal ještě na konci své odpovědi na otázku, jak vnímá Zdeňka Pohlreicha.