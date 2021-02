Jiří Bartoška rok nekouří. Závislosti se zbavil po téměř šedesáti letech!

Jiří Bartoška byl snad odjakživa vášnivým kuřákem, to se ale minulý rok změnilo. Ředitel karlovarského festivalu se pochlubil, že se dokázal zbavit zlozvyku, který ho provázel téměř šedesát let!

Jiřího Bartošku si bez cigarety umí asi představit málokdo. Pro herce a ředitele filmového festivalu byl cigaretový dým naprostou neodlučitelnou součástí jeho života i osobnosti.

S kouřením začal Bartoška když mu bylo pouhých čtrnáct let. "Opravdu, šel jsem do školy a kupoval si u paní Beránkové v trafice krabičku," netajil se nikdy svým zlozvykem.

Cigarety neodhodil herec ani v roce 2014, kdy mu lékaři diagnostikovali rakovinu mízních žláz. "Hulím dál, protože mi bylo řečeno, že bych měl kouření omezit, ale ne přestat. Prý by to možná tělu i uškodilo, že by se leklo. Kdysi jsem byl na cévách v IKEM a oni se ptali, kolik cigaret vykouřím. Říkám, že tolik a tolik. A oni, že teda budou muset přepsat odborný knížky, protože cévy mám úplně v pořádku. Teď jsem to však opravdu omezil," řekl tehdy v rozhovoru pro Reflex.

Jiří Bartoška s cigaretami nepřestal, ani když mu šlo o život

Když Jiří Bartoška slavil své šedesáté narozeniny, kouřil neuvěřitelných 60 cigaret za den. Tehdy herec vtipkoval, že s přibývajícím věkem bude množství ještě navyšovat.

"Omezit to nechci, naopak, budu přidávat postupně s věkem. Nedej bože, abych se dožil stovky," vtipkoval před třinácti lety.

Nakonec se ale na začátku loňského roku Bartoška nečekaně rozhodl s kouřením seknout a své předsevzetí dodržuje už více než rok!

Herec už přes rok nekouří, nikotin si dodává skrze e-cigarety

"Řekl jsem si, že přestanu, tak jsem přestal. Nakouřil jsem se v životě dost. Teď si ten nikotin vynahrazuji takovými těmi elektronickými cigaretami," přiznal Jiří Bartoška výše zmíněnému webu.

Ze začátku se herci o kouření dokonce zdálo. "První měsíce jsem měl kuřácké sny. Bylo jich asi osm, vždycky jsem v nich kouřil a bylo mi blaze," popsal tehdy své pocity.

Mimo jiné se absence cigaret projevila na Bartoškově váze. "Od té doby, co nekouřím, jsem přibral devět kilo. No, prince už hrát nebudu. Ale král by měl mít bříško, že jo," vtipkoval po prvních šesti měsícich bez svého zlozvyku. Nezbývá než herci v jeho snaze popřát mnoho štěstí, po tolika letech je to skutečně obdivuhodné rozhodnutí.