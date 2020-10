Jiří Bartoška a jeho filmový festival v ohrožení, zruší se nakonec 54 ½. ročník?

Jiří Bartoška ve středu mimo jiné uvedl, že pokud by kvůli pandemii stát v průběhu festivalu přistoupil k dalším opatřením, je připraven jim společně s pořadateli vyhovět.

"Kdyby by nastala situace, že by kvůli vyhlášeným opatřením nebylo možné 54 1/2 ročník uskutečnit, jsme připraveni to respektovat," tvrdí Bartoška.

Den po jeho proslovu ale Roman Prymula vyhlásil nové, přísnější restrikce, takže aktuálně je velmi nejisté, zda se filmový festival nakonec uskuteční, nebo ne. Jak se ale říká, naděje umírá poslední…