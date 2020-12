Jiří Bartoška kvůli zdraví opustil natáčení: Zadarmo jej nahradí jiná hvězda.

„Chceme, aby i přání diváků došla naplnění. Naším přáním je film dotočit,” nechal se podle webu stars24.cz slyšet producent snímku Adam Dvořák. „Planety Jupiter a Saturn jsou od začátku prosince vidět jako dva zářící body na obloze hned po západu slunce a až do 21. prosince se k sobě budou přibližovat tak, jako se to už téměř osm set let nestalo. A to přece musíme mít ve filmu,” mluvil ještě o pozoruhodném jevu producent.

„Naposledy byl tento jev vidět v roce 1226 a bude zase za dalších šedesát,” vysvětloval důležitost zachycení jevu na kameru. „A pokud se divákům nepoštěstí vidět Betlémskou hvězdu letos, nemusí zoufat. Na konci listopadu 2021 ji uvidí v kinech,” dodal.