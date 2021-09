Těším se, až budu rozmazlovat: Jiří Bartoška se stane dědečkem

Zdroj: Profimedia

Českého herce a prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Jiřího Bartošku čeká zcela nová životní etapa. Zanedlouho se totiž stane poprvé dědečkem. Jeho dcera Kateřina Bartošková je v sedmém měsíci těhotenství.

Jiří Bartoška je radostí bez sebe. Kromě toho, že se letos skvěle vydařil filmový festival v Karlových Varech, jehož je prezidentem, se totiž pochlubil i nádhernou novinkou. Jeho dcera Kateřina je totiž těhotná a z oblíbeného herce se za několik týdnů stane pyšný dědeček. A jak to vypadá, elegán se již nemůže dočkat. „Bude to moje premiéra. Na vnouče se moc těším… Víte co, rodiče jsou od toho, aby vychovávali, babičky a dědečkové jsou od toho, aby rozmazlovali. Takže se těším, že budu rozmazlovat,” nechal se Bartoška slyšet v reportáži na webu Stream.

Veřejnost nic netušila

O tom, že je čtyřiačtyřicetiletá dcera herce těhotná, neměl kromě jejího nejbližšího okolí nikdo ani tušení. Vše se změnilo ve chvíli, kdy se ukázala na zahájení filmového festivalu a předvedla sedmiměsíční bříško. Kateřina Bartošková se společenským akcím spíše vyhýbá, a proto byla i samotná její účast pro mnohé překvapením. Tatínek byl ovšem z její návštěvy určitě nadšený. Zároveň se možná i těšil na to, až bude moci světu oznámit radostnou novinku.

Letošní ročník festivalu překvapil

V loňském roce se filmový festival v Karlových Varech kvůli pandemii neuskutečnil a zdá se, že o to více si návštěvníci ten letošní užívají. „Obávali jsme se, že to bude ročník dietní, ale je to obrovská žranice,” prohlásil s úsměvem Bartoška pro iDNES. Zároveň dodal, že měl při letošním zahájení pocit, jako by se svět konečně vrátil do zajetých kolejí. „Nabyl jsem dojmu, když jsem včera zahajoval nějakou akci, že už žijeme normální život,” řekl spokojeně.

Jiří Bartoška letos na festivalu také představil snímek Zbožňovaný, v němž hraje hlavní roli. Natáčení však bylo v jednom ohledu trochu jiné a herec si vyzkoušel něco, co dosud neznal. „Hodně věcí jsem musel odehrát očima, protože tělo postavy je ochrnuté. To mě jako herce hodně zajímalo, protože takovou roli jsem nikdy nehrál,” prozradil.

Snímek Zbožňovaný vstoupí do českých kin 23. září 2021.