Jiří Bartoška si užívá novou roli, dcera mu přivedla na svět první vnouče

Bývalý prezident karlovarského filmového festivalu a slavný herec Jiří Bartoška si naplno užívá novou roli, stal se dědečkem. Jeho dcera Kateřina před několika měsíci porodila své první dítě. Dcerku Aničku.

Utajované těhotenství

Kateřina nejspíše i kvůli svému pokročilému věku své těhotenství tajila, to že nosí pod srdcem dítě se odhalilo až během loňského filmového festivalu v Karlových Varech. Anička se narodila před půl rokem v Kateřininých pětačtyřiceti letech. Otec dítěte není ovšem alespoň veřejnosti známý. Zatímco bratr Kateřiny, Janek, se chlubí krásnou partnerkou a ukazuje se často na společenských akcích po boku svého slavného otce, Kateřina se drží v ústraní.

Roli dědečka si užívá

"Máme doma Andulku, je to nádherné, taková renesance člověka. Vzpomínáte si na všechny ty básničky," řekl herec pro eXtra.cz. Zároveň dodal, že jako každý prarodič i on své vnouče rozmazluje. "Má půl roku, jezdíme na Andělskou Horu, kde máme dům, tam spolu trávíme většinu času a je to příjemné. Jak jsem říkal, babičky a dědečkové jsou od toho, aby rozmazlovali, a rodiče vychovávali."

Harmonická rodina

Janek i Kateřina se podílejí na přípravách na filmovém festivalu v Karlových Varech, rodina tak spolu tráví opravdu hodně času. Rodiče pro ně mohou být perfektní předlohou pro dokonalé manželství, Andrea a Jiří nedávno oslavili rubínovou svatbu. Jsou spolu více než jednačtyřicet let, patří tak k nejstabilnějším párům českého showbyznysu. Největší zkouškou si prošel pár v době, kdy Bartoška onemocněl rakovinou mízních uzlin, Andrea mu byla obrovskou oporou, s nemocí tehdy bojoval více než rok.