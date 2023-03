Jiří Bartoška snil o jiném povolání, hrát ho donutily dvě slavné české herečky

Zdroj: Profimedia

Jiří Bartoška patří mezi naše nejcharismatičtější a nejoblíbenější herce, proto málokdo ví, že zpočátku toto povolání vůbec vykonávat nechtěl. Přihlášku na JAMU za něj podaly dvě kamarádky z herecké branže a ke zkouškám ho připravoval Bolek Polívka.

Jiří Bartoška odmalička rád maloval, proto se chtěl stát kunsthistorikem. Bohužel se ale nedostal na vysokou školu, protože musel narukovat na vojnu k protiletadlovému dělostřelectvu. Jak sám vzpomíná, vojna rozhodně nebyla procházka růžovým sadem, dost často to tam bylo dokonce k nepřežití. Čas ale obrousí všechny hrany a nyní už Bartoška vzpomíná jen na vtipné zážitky, které jsou ale čtenářům nepublikovatelné.

Bartoška sloužil v Brně, kde studovaly v prvním ročníku na JAMU Jana Švandová a Eliška Balzerová. Bartoška se z gymplu znal s Janou Švandovou, která se tenkrát vojáčka ujala a seznámila ho se svou partou, kam patřil i Bolek Polívka.

„Jana s Eliškou studovaly v prvním ročníku. Do té jejich party, kde byl taky Bolek Polívka, mě přitáhla Švandovka, znali jsme se z Pardubic, byli jsme spolužáci na gymplu. Z fóru se mě tenkrát ptaly, co chci dělat, a protože jsem to pořádně nevěděl, byla šedesátá léta, plánoval jsem si, že po vojně vyjedu někam ven, poslaly za mě přihlášku na herectví. A mně přišlo předvolání na talentovky. Bral jsem to jako šanci ulejt se na dva dny z vojny. Připravoval mě Bolek,“ zavzpomínal pro denik.cz Bartoška, který přiznal, že se na JAMU tedy dostal vlastně náhodou.

S Polívkou seznámila Bartošku herečka Jana Švandová

Jenže osud tomu chtěl jinak a Jiří se na uměleckou školu dostal, a dokonce tam nastoupil. Jednalo se o velmi silný ročník. K Bartoškovým kamarádům a spolužákům patřil například Karel Heřmánek nebo Pavel Zedníček. Kluci se stali nerozlučnými přáteli a v kombinaci s Polívkou, Balzerovou a Švandovou se na brněnské JAMU vytvořila skvělá parta, která si užívala studentská léta se vší parádou.

Díky Bolkovi se Bartoška seznámil i se svou manželkou Andreou. Tenkrát šli kamarádi po městě a seznámili se se dvěma děvčaty, z nichž jedna byla právě Bartoškovou budoucí manželkou. I Bolek tenkrát udělal štěstí a vzal si druhou z děvčat. Těm ale manželství na rozdíl od Bartoškových nevydrželo. Jiří a Andrea se brali v roce 1976 a jsou spolu v dobrém i zlém dodnes.

V rodině budoucí manželky si musel obhájit své místo

„Nechtějte po mně, abych někomu radil, jak na to. Nikdy jsme to zvlášť neřešili. Spíš ze začátku, když Andrea začala studovat archeologii a doma oznámila, že chodí s hercem, jsem se musel snažit, abych se před rodinou obhájil. Když mě představila, její babička si povzdechla: „Kdyby byl aspoň zubař!“ prozradil detaily seznámení Jiří.

Nakonec Jiří na lékaře studovat nemusel a rodina ho přijala mezi sebe, i když se z Andrey stala uznávaná archeoložka, která vydala několik odborných knih. Jiří s ní má dnes již dvě dospělé děti, Janka a Kateřinu. Od Kateřiny dokonce dostal před dvěma lety ten nejhezčí dárek, a to vnučku Aničku, čímž se stoprocentně stal nejvíc sexy dědečkem českého showbyznysu.