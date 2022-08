Prokecali jsme hodiny: O 30 let mladší přítelkyně popsala seznámení s Dvořákem

Zdroj: Profimedia

Herec Jiří Dvořák má novou přítelkyni, slovenskou herečku a moderátorku Martinu Zábranskou. Poprvé se na veřejnosti ukázali na filmovém festivalu v Karlových Varech. Martina nyní poodhalila jejich soukromí.

Zrušené zásnuby

Půvabná Slovenka hrála v několika seriálech a moderovala oblíbenou taneční show Let's Dance. Pořad se vysílal na Slovensku letos na jaře, v té době údajně zrušila zásnuby. „Během pandemie jsem se zasnoubila, bohužel nám to nevyšlo, ale rozešli jsme se v dobrém,“ přiznala brunetka v průběhu Let's Dance.

Láska na první pohled

Zábranská a Dvořák se znají už nějakou dobu, poprvé se potkali před deseti lety u natáčení pohádky Šťastný smolař, tehdy bylo herečce teprve osmnáct let. „Potkali jsme se na natáčení pohádky. Už tehdy to byl člověk, na kterého jsem se nejvíc těšila. S ním ani vteřina nebyla marná, prokecali jsme hodiny, byl velmi laskavý. Trvalo to nějaký čas… a teď jsme se setkali znovu. Ale teď jinak. A správně,“ prozradila pro slovenskou televizi Markíza.

Pár se musí potýkat s tím, že je rozdělují stovky kilometrů. Martina se v rozhovoru pro Nový Čas svěřila, že jim zatím vzdálenost nedělá žádný problém. „Jelikož je léto, oba jsme méně pracovně vytížení. Takže jsme v podstatě stále spolu. Jednou v Česku, jednou na Slovensku. Uvidíme do budoucna, co přinesou další pracovní projekty,“ dodala Zábranská, kterou dělí s Dvořákem téměř třicetiletý věkový rozdíl. Zatímco herečce a moderátorce je osmadvacet, Dvořákovi bude za pět let šedesát.