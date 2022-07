Předčasně zesnulý Jiří Grossmann: Věděl, že se blíží smrt, ale tajil to

Jiří Grossmann a Miloslav Šimek

Zdroj: Reprofoto/Česká televize

Dnes by legendární komik Jiří Grossmann oslavil 81. narozeniny, bohužel však předčasně odešel, a to už ve věku třiceti let. Sužovala ho stejná nemoc, jako o několik desítek let později Karla Gotta. Jednalo se o Hodgkinův lymfom. V té době něco neslýchaného.