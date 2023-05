Jiří Hanousek dojí peníze! V podcastu pomlouvá Survivor a inkasuje od boháčů

Zdroj: TV Nova

Nejvíce kontroverzní soutěžící letošní řady reality show Survivor Jiří Hanousek je velmi aktivní v internetovém světě. Po návratu z ostrova o sobě stále dává vědět. Navštěvuje jeden podcast za druhým a dokonce si vyzkoušel moderovat i svůj vlastní podcast s názvem Pokus show.

Hostem jeho pořadu byli Vašek Matějovský a Petr Švancara. Tři soutěžící si povídali o strastech a radostech na ostrově úplně bez obalu. Do dalších dílů Pokus show plánuje Hanousek pozvat i ostatní soutěžící Survivoru 2023.

Hvězda ve svém oboru

Hanousek je povoláním realitní makléř. Ve svém oboru patří mezi špičky. V podcastu A-Cast prozradil, že si sáhne i na provize v částkách dvou milionů korun. Jeho realitní business se nezastavil ani v době, kdy byl na ostrově. Byty i domy pečlivě nafotil, nachystal pro ně kvalitní portfolio a po návratu z ostrova jen zinkasoval finance.

Spor s Novotným

Jiří byl od samého začátku jedním z favoritů letošního ročníku. Zlom nastal v moment, kdy on, jakožto velký fanoušek soutěže Survivor, začal pochybovat o hře samotné. Za jeho odchodem stálo hlavně genderové pravidlo, které soutěžícím oznámil moderátor reality show Novotný. Během kmenové rady si oba pánové vyměnili velmi hlasitě své názory. Po odchodu Jiřího se spustila nekončící debata mezi fanoušky show. Hanousek několikrát promluvil o tom, že měl pochybnosti o produkčním týmu celého Survivoru. Od svého návratu do České republiky veřejně pálí i do moderátora Ondřeje Novotného. Ve svém podcastu Pokus show zmínil i to, že sleduje Novotného Twitter.