Jirka ze Survivoru pokračuje v drsném sporu s Novotným: Odveta s právníky

Zdroj: TV Nova

Letošní ročník reality show Survivor provází neuvěřitelné emoce. Vůbec poprvé se stala i situace, kde jeden ze soutěžících odstoupil. Pro všechny diváky tak bylo velkým překvapením, že to udělal právě přemotivovaný Jirka, který od začátku hrál excelentní taktickou hru.

Hanousek měl ke svému odchodu hned několik důvodů. Naštvalo ho především genderové pravidlo a také pojal podezření na ovlivňování hry od lidí z produkce.

Emoce na pochodu

Na osudnou kmenovou radu moderátor ani Jirka určitě nikdy nezapomenou. Právě moderátor Ondřej Novotný během svého pravidelného živého vysílání na Instagramu přiznal, že je kvůli způsobu, jakým s Hanouskem na zmíněné kmenové radě komunikoval, terčem nenávistných zpráv. Ani samotnému Jirkovi se jednání moderátora nelíbilo. “Připadal jsem si jako malý smrad, který dostává céres od svého taťky. V této pozici jsme tam ale s Ondrou nebyli. Chápu, že je to moderátor, dostává pokyny od produkce, dopadlo to tak, jak to dopadlo, ale v té hře jsi 37 dní, dost intenzivně to hraješ a není ti umožněno se rozloučit. V tom Ondrovo recapu padlo, že bych mohl něco vyzradit. Co já bych mohl asi vyzradit,” dodal pro eXtra.cz k vyhrocené kmenové radě Hanousek.

Ponížení a hry moderátora

Realitní makléř dále prozradil, že ani samotný odjezd neprobíhal podle jeho představ. “Nevím, jestli se mě snažili ponížit. Byl jsem ale extrémně ponížený. Když jsem odešel, tak to byla ne že válka… ale přiběhne celý štáb a za mě nebylo cesty zpět. Nechtěl jsem se s nikým bavit. Nebylo cesty zpět. Pro mě byl konec. Chtěl jsem odjet co nejdřív. Se mnou se nedalo mluvit, i když chtěli mluvit,” popsal situaci po kmenové radě. “Pokud odejdete za těchto podmínek, tak nechcete akceptovat, že jste na nějakém hotelu, nedají vám telefon. Chcete okamžitě svůj telefon, svůj pas. Nechcete být na jejich hotelu, nechcete být pod jejich vlivem. Chcete co nejdřív vypadnout. I kdyby to mělo být za cenu všech pokut na světě.”

Pokuta a hořký konec

Vzhledem k tomu, že se jedná o ojedinělý případ, není zatím jasné, jaké Jirka ponese následky. Odstoupit ze soutěže není jen tak. Všichni soutěžící jsou vázáni smlouvou. “Je tam pokuta za každý jeden přestupek. Už se to načítá,” přiblížil Jirka, který má za sebou už první sezení s právníky. “Teď jde o to, jak to bude pokračovat dál. My jsme jim dali informace, jak to vidíme my, dostali jsme informace, jak to vidí oni. Priorita je, aby se nic dál neřešilo, nikdo na druhého neházel špínu. Doufám, že budou rozumní, a oni doufají, že budu já rozumný,” dodal na závěr.