Šplhal za svojí milenkou a zřítil se: Takhle zemřel otec Báry Hrzánové

Hrzán kouřil jednu cigaretu za druhou a stýkal se mnoha ženami. Ženatý byl dvakrát. Z prvního manželství vznikla herečka Bára Hrzánová, z druhého výtvarně nadaná Tereza.

Jiří také velmi rád trávil čas ve výškách. Lezení a šplhání – to bylo jeho. Stalo se mu to však osudné. V září 1980 natáčel komedii Juraje Herze Buldoci a třešně. Během pauzy se snažil vyšplhat po římsách a hromosvodu do pátého patra panelového domu.