Krásná miss od zesnulého Jurtina: Nevyhrožovala jsem mu, byl to hodný člověk

Kolem smrti producenta Jiřího Jurtina koluje celá řada spekulací. Jedna verze dokonce poukazovala na poslední manželku Denisu Přibylovou, která měla údajně Jurtina vydírat kvůli alimentům. To ale bývalá finalista Miss ČR důrazně vyvrací.

Bývalá finalistka Miss ČR, modelka Denisa Přibylová, se za vlivného producenta a podnikatele Jiřího Jurtina provdala v roce 2017 a o rok později se jim narodil syn.

Rodinné štěstí ale dvojici dlouho nevydrželo a modelka od Jurtina odešla. Po smrti zadluženého podnikatele se vyrojily nepotvrzené zprávy, že v den pravděpodobného úmrtí Jurtina, mělo dojít k hádce mezi ním a jeho bývalou manželkou kvůli neplacení alimentů na čtyřletého chlapce.

"Vyhrožovala mu, že ho udá a že půjde sedět, protože už kvůli tomu měl podmínku," tvrdil například jeden ze zdrojů. To ale Jurtinova ex striktně odmítá.

Žádný konflikt jsme neměli

"To jsou lživé informace. Nikdy bych nikomu nevyhrožovala. Byl to otec mého syna, jsem velmi lidská, a i když měl problémy, vždycky jsem vše pochopila a pomohla mu. Žádný konflikt jsme ani neměli," sdělila Denisa Přibylová webu Extra a dodala, že jde o velice citlivou záležitost, kterou by rodina raději řešila v soukromí.

"Jiřímu jsem se vždy snažila pomoci kvůli malému. Nemohu o něm říct nic špatného. Byl to hodný člověk," dodala bývalá modelka, která loni opustila společný domek v Kersku a se synem se odstěhovala.

Nemovitost, která byla psaná na ni, následně prodala.

Denisa Přibylová prý s Jurtinem žádné konflikty neměla, i když se rozešli