Zesnulý producent Jiří Jurtin měl stamilionové dluhy, půjčovala mu i řada hvězd

Producent a muž s kontroverzní pověstí Jiří Jurtin je po smrti. Podle dostupných informací spáchal v pátek sebevraždu. Měl se předávkovat inzulínem a dalšími léky. Tvůrce muzikálů Popelka, Mamma Mia či filmů Babovřesky, Bony a klid, Kameňák 4 a dalších zemřel v pouhých čtyřiceti šesti letech. Důvodem údajně byly velké finanční problémy.

Nechvalně známý producent Jiří Jurtin se rozhodl předčasně ukončit svůj život. Redakci Extra smutnou zprávu potvrdili přátelé i jeho bývalá manželka, se kterou má dítě. "Je to rodinná záležitost, nechci se k tomu vyjadřovat. Děkuji za pochopení," uvedla.

"Jiří Jurtin se v pátek zabil. Bylo to v autě v Hrabalově Kersku, kde poslední dva roky bydlel," tvrdí zdroje z okolí producenta. Podle jednoho z informátorů se v těle producenta našly známky požití většího množství léků. Jurtin byl silný diabetik a předávkovat se měl inzulínem spolu s dalšími prášky. Vedle sebe navíc měl mít střelnou zbraň, tu ale nakonec nepoužil.

Jurtin přes svou zkrachovalou firmu NOGUP agency s. r. o. dlužil různým lidem v branži dohromady stovky milionů korun a dluhy už prý nedokázal psychicky unést.

Dlužil Vydrovi i Šteindlerovi

Mezi věřiteli Jiřího Jurtina byli Milan Šteindler, Karel Heřmánek, Jana Švandová, Václav Vydra a mnoho dalších. "Pro všechny byla záhada, kam tak obrovské částky zmizely. Nikdo neví, kam šly," sdělil zdroj zmíněného webu.

"Tahle smutná zpráva mě zastihla dnes večer. Mohu potvrdit, že můj bývalý společník v pátek spáchal sebevraždu. Nejspíš za to mohou jeho velké finanční problémy. Před smrtí rozeslal zprávu na rozloučenou, bohužel jí však nikdo nevěřil, bylo to totiž poněkolikáté. Podle mých informací odjel k domu, kde dříve bydlel s bývalou manželkou a jejich synem, tam zajel autem do lesa a jako diabetik, který měl přístup k inzulínu, se tímto lékem záměrně předávkoval," popsal Blesku bývalý Jurtinův společník z produkční firmy NOGUP Fawad Nadri, co se v osudný den odehrálo.

Posledním projektem producenta byl koncert Romana Ondráčka, na němž měl vystoupit Vašo Patejdl, akce ale byla zrušena. V minulosti působil Jurtin například také jako manažer Daniela Landy.

Jurtin si půjčoval peníze od známých osobností, půjčil mu i Milan Šteindler