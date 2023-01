Šest let svobody Jiřího Kajínka: Kuriózní seznámení i svatba na Zanzibaru

Zdroj: profimedia

V květnu roku 2017 se otevřela vrata rýnovické věznice a nejslavnější český vězeň Jiří Kajínek opustil po neuvěřitelných třiadvaceti letech život za mřížemi. Jak se žije téměř po šesti letech na svobodě urostlému zlodějíčkovi v legendárním zeleném tílku?

Jiří Kajínek slaví dvaašedesáté narozeniny a jistě je šťastný, že to bude opět na svobodě. Vždyť je musel za mřížemi oslavit třiadvacetkrát, než mu prezident Miloš Zeman podepsal dlouho slibovanou milost.

Někdo s jeho rozhodnutím souhlasil, jiný si klepal na čelo. Případ Kajínek od začátku rozděluje společnost na dvě poloviny. Jedna si myslí, že Kajínek nestřílel a byl vězněn neprávem, druhá však věří, že je vrah. Soudy daly za pravdu skupině druhé a Kajínek byl zatčen.

Z vězení několikrát utekl a o jeho životě ve vězení a legendárním útěku z roku 2000 po prostěradlech z Mírova byl dokonce natočen film. Na milost to ale nevypadalo a Kajínek s ní ani nepočítal. Zeman totiž na počátku svého funkčního období řekl, že udílení milostí považuje za přežitek.

Kajínek si měl ve filmu zahrát sám sebe, neprošlo to

Ve filmu si měl Kajínek nejprve zahrát sám sebe, ale vězeňská služba s tím nesouhlasila, tudíž z toho nakonec sešlo.

"Renč, který měl původně film režírovat, za mnou byl ve vězení ve Valdicích a říkal mi: Mně by se nejvíc líbilo, když byste hrál ve filmu sám sebe. Byl by to světový unikát. Na to jsem odpověděl, že to nejde, protože jsem zaprvé ve vězení a zadruhé nejsem herec. Filip Renč na to tehdy řekl, že to není problém, protože bych nic nehrál, byl bych sám sebou. Tehdy se to snažili nějak zařídit, což vězeňská služba nepovolila,“ řekl pro expres.cz.

Nakonec se z Kajínka stala celebrita tak jako tak. Po propuštění z vězení dával jeden rozhovor za druhým, všichni se ním chtěli fotit a potřást si s ním rukou. Někteří dokonce vykřikovali, že by měl kandidovat na prezidenta. Ale korunu všemu nasadilo zelené tílko, které měl Jiří na sobě po propuštění a které se stalo doslova legendární. Všichni chtěli mít stejné tílko jako Kajínek!

Budoucí manželka si na něj počkala a ve vězení ho navštěvovala

Rovnou z vězení se Kajínek uchýlil ke své přítelkyni, která se do něj zamilovala skrze dopisy, jež si v base vyměňovali. Šlo o klinickou psycholožku Magdu Gubovou, která ho sedmnáct let navštěvovala. Nyní to dokonce vypadá, že Kajínek pojme příjemnou blondýnku za svou choť.

„Nyní to není o tom zda, ale kde. To je otázka našich rozhovorů. Zda je rozhodnuto. Svatba bude. I když, dokud se tak nestane, tak se může stát cokoliv,” prozradil se smíchem ženich pro eXtra.cz. Pár prý uvažuje i o svatbě v cizině. „Uvažujeme i svatbu na Zanzibaru, máme tam známé, koupili bychom jen letenky,“ dodal. Bohužel ale nesnáší létání a na palubě nevydrží déle než čtyři hodiny.

Práce má Kajínek také dost. Živí se jako influencer, který má svůj vlastní kanál na YouTubu. Sleduje ho tam více než padesát tisíc lidí.