Kajínek o vykrádání domů: Nejde o peníze, ale o narušení soukromí!

Krádeže tedy nikterak nepopírá, ale že by měl někomu vzít život? To se prý nikdy nestalo. Podle něj byl za dvojnásobnou nájemnou vraždu a pokus o vraždu odsouzen neprávem. „Já usiluji o nový proces, ale to není tak jednoduché. Soudu předložíte x nových důkazů a soud je zamítne a řekne, že jsou irelevantní a nezajímají ho. Mým cílem je to, aby byla povolená obnova řízení a mohlo se u soudu prokázat, že jsem v tom vězení vůbec neměl být,“ hájí se Kajínek, který tvrdí, nikdy nic tak krutého nespáchal.