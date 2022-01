Jiří Kajínek: Příběh zločince, který utekl z vězení za pomoci hřebenu a vlasce

Zdroj: Profimedia

Příběh Jiřího Kajínka byl a bude opředen řadou tajemství. Pravdu již navždy bude znát jen bývalý vězeň, který je už od roku 2017 díky prezidentské milosti na svobodě. Nyní, jak se zdá, žije spokojeným životem, a i když mu to mnozí předpovídali, po prezidentské funkci netouží.

Když byl Jiří Kajínek před pěti lety propouštěn z věznice, někteří jeho fanoušci skandovali: "Kajínek na Hrad!" Tenkrát to bylo k smíchu, ale vzhledem k tomu, co se všechno může v naší malé zemičce udát, proč by nemohl být odsouzený vrah prezidentem. Naštěstí má Kajínek všech pět pohromadě a podobným spekulacím se pouze směje. Žije se mu šťastně po boku psycholožky Magdy Gubové a nic na tom nehodlá měnit.

Jiří Kajínek se narodil 11. ledna roku 1961 v Prachaticích do slušné rodiny. Jeho maminka pracovala jako zaměstnankyně v podniku Průmyslové stavby a tatínek byl lisařem v závodě Kovolis. Kajínek měl rodiče rád. S tatínkem často chodil na ryby. Tato vášeň mu zůstala dodnes a rád zasedne s udicí k vodě.

Okolí na Jiřího vzpomíná jako na velmi slušného mladíka, který vždy pozdravil, poprosil a poděkoval. Ani ve škole neměl problémy. Vyučil se na zemědělském učilišti v Třemošnici, kam se s rodinou přestěhoval po dokončení základní školy.

Kajínek vynikal ve sportu a reprezentoval školu

Kajínek vždy vynikal ve sportu a školu reprezentoval na nejrůznějších sportovních kláních. Do toho ho ale fascinovaly zbraně, motorky a hazard. Dost často se mu dařilo v kartách a slušně si tak jako opravář zemědělských strojů přivydělával.

Jenže když se náhodou nedařilo, bylo zle. A jelikož si Kajínek na peníze zvykl, začal s vykrádačkami bytů. Byl přeborníkem v otevírání zámků a ani ten sebezabezpečenější byt mu neodolal. Navíc dostával samé dobré tipy na kšefty od svých karetních spoluhráčů.

Nepodmíněně byl odsouzen už v 80. letech a to na jeden rok za vloupačku. Následně šel do vězení znovu, tentokrát za vykrádačky bytů, nedovolené ozbrojování a útok na veřejného činitele. V roce 1990 mu byl odpuštěň zbytek trestu a Kajínek byl na svobodě.

Vyhrožoval policistům se zbraní v ruce

I když se snažil zařadit do běžného života, opět se chytl pochybných kumpánů a do roka byl znovu ve vězění. Tentokrát však již na sedm let. Vyhrožoval totiž policistům se zbraní v ruce a také jim ukradl automobil.

O osm let později dostal Kajíněk další trest a to ten nejhorší - odnětí svobody na doživotí za vraždu plzeňského podnikatele Jandy a jeho osobního strážce Pokoše. Pokošův bratr přestřelku přežil a byl to právě on, kdo svědčil proti Kajínkovi.

Ten se k vraždám nikdy nepřiznal a dlouhá léta se snažil očistit. Mnohokrát se pokoušel o obnovu procesu, a když se propuštění nedočkal, rozhodl se utéct. Povedlo se mu to jako jedinému vězni v dějinách z nejstřeženější české věznice Mírov. Stačila mu k tomu prostěradla, hřeben a vlasec. Byl však zadržen o několik měsíců později. Byl přistižen nahý v posteli v bytě manželky jeho bývalého spoluvězně.

Zeman mu dal po dlouhém čekání milost

Nakonec se však Jiří přece jen dočkal a 23. května 2017 mu prezident Miloš Zeman dal milost. Z Kajínka se stala obrovská celebrita. Byl zván do nejrůznějších televizních pořadů a jistí optimisté ho dokonce viděli i jako budoucího prezidenta. Naštěstí to nejsou Kajínkovi ambice. Podle svých slov netrpí, nestěžuje si, peněz má dost a žije spokojeně v Brně se svou partnerkou Magdou.