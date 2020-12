Jiří Kodet všem vždycky otrávil Vánoce, vzpomíná jeho žena Soňa

Drsný moderátor Jan Kraus si před nějakou dobu do své show pozval i spisovatelku Soňu Kodetovou, která proslula mimo jiných věcí knihou k nedožitým pětasedmdesátým narozeninám svého manžela, herce Jiřího Kodeta.

Mohlo by se Vám líbit: Šeredová promluvila o velkém trápení! Co se stalo?

„Já jsem měl čest ho poznat, tak vím, že byl cholerik. Koulel očima, když nabíral," nadhodil moderátor. „V čem se projevoval cholericky?" ptal se. „Ve všem," odpověděla lakonicky paní Kodetová.

A uvedla hned příklad: „Bytostně třeba nesnášel svátky. Vánoce sice kvůli dětem zrušit nemohl, ale navodil takovou atmosféru, jako kdyby bylo dobré je zrušit." Dodala, že o Vánocích se vždycky všichni rozhádali, pak se zase sešli a potom byla doma nádherná pohoda. „A manžel byl šťastný, že je to zase za námi," vyprávěla paní Soňa.

Scéna jak z Pelíšků

Není tedy žádným tajemstvím, že nejslavnější filmová postava Jiřího Kodeta, cholerického otce Jindřišky, byla inspirována skutečností. Scéna, kdy se hádá se svou filmovou dcerou, zda obědvají knedlíčky nebo noky, se nepochybně zapsala do dějin české kinematografie.

V osobním životě však byl prý častokrát ještě mnohem výbušnější. Vypráví se historka, jak jednou pozval kolegy na oběd, to bylo ještě v Ostravě, kdy žil se svou první ženou Renatou. I když měl Kodet hluboko do kapsy, vždy se prý choval jako grand. Jednou tedy pozval kolegy na srnčí na smetaně s domácím knedlíkem. Všichni se těšili na výborný oběd, ale najednou přišla jeho žena s tím, že nestihla udělat knedlíky, ale že může udělat rýži nebo halušky. Kodet vstal a zařval: „Halušky k srnčímu na víně? To nebude jíst nikdo." Potom vyhodil pekáč s masem z okna a společně s kolegy odešli do hospody na buřty s cibulí. Žena zůstala stát jako opařená…