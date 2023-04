Jiří Korn schytal od života kruté rány: Smrt exmanželky, rozvody i nemocný syn

Zdroj: Profimedia

Zpěvák Jiří Korn vždy září úsměvem a ani ve svých třiasedmdesáti letech neztrácí elán a radost ze života. Je ale pravdou, že mu do smíchu vždy nebylo. V minulosti si totiž několikrát prošel velmi náročným obdobím. Měl smůlu v lásce i v rodině.

Energický zpěvák Jiří Korn má už od začátku své kariéry mnoho obdivovatelek, který toužily potom urvat si jej pro sebe. Sám byl ale vždy poměrně vybíravý a své srdce neotevíral každému. V jeho životě se objevily jen tři ženy, které jej dokázaly zcela uhranout. Ve dvou případech měla ale láska smutný konec.

První láska

Jiří Korn se poprvé oženil v roce 1972. A přestože se první roky zdálo být jeho soužití s manželkou Hanou idylické, brzy se začaly objevovat problémy a manželství skončilo rozvodem. Sám Korn se později netajil tím, že byl rozvod poměrně dramatický. „Rozešli jsme se ne moc v dobrém a pak už jsme se nevídali. Moje první manželka už bohužel nežije,” prohlásil podle webu Expres před časem zpěvák.

Druhou manželkou Jiřího Korna byla Kateřina Marková. S tou se zpěvák seznámil v 80. letech, než se ale dali dohromady, musel si na ni nějaký čas počkat. Kateřina totiž dostala pracovní nabídku ze zahraničí, a tak na čas zmizela. Když se vrátila, s Kornem si k sobě rychle našli cestu a za krátký čas herečka a modelka otěhotněla.

Špatné zprávy

Jiří Korn neváhal a ještě předtím, než se jejich dítě narodilo, si vzal Kateřinu za manželku. Oba se těšili na to, až budou kompletní šťastnou rodinkou a nemohli se miminka dočkat. Po narození syna Filipa ovšem přišla zdrcující zpráva. Lékaři mu totiž diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu. K té se později přidal také autismus a epilepsie.

Manželé se po pár letech z neznámých důvodů rozvedli, zůstali si ale blízcí jako přátelé a hlavně jako rodiče. Jiří Korn se následně k manželství stavěl dost skepticky a zdálo se, jako by snad na své „šťastně až do smrti” nevěřil. Pak se ale v jeho životě objevila o 25 let mladší Renata Cieslerová, kterou se zpěvák přece jen po osmi letech vztahu rozhodl požádat o ruku. A je šťastnější, jak nikdy předtím.