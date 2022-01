Jiří Krampol popsal, jak bojoval o život: Seskočil jsem hrobníkovi z lopaty

Jiří Krampol přiznal, že mu dělá problém hlavně chůze do schodů.

Jak známo, oblíbený herec a moderátor se krátce před vánočními svátky po čtrnácti dnech pobytu v nemocnici vrátil domů. Přiznal, že byl na umření, sužoval ho těžký zápal plic a přidaly se i problémy se srdcem. Lékaři mu museli už podruhé voperovat kardiostimulátor.

„Seskočil jsem hrobníkovi z lopaty, a to neříkám jako frázi, ale skutečnost. V nemocnici Na Františku, kde jsem doslova bojoval o život, mě díky celému personálu, a přístrojům dali do kupy a teď už jsem skoro týden doma a je to docela fajn,“ řekl Jiří Krampol pro kafe.cz.

Vzhledem k jeho zdravotním problémům se nevyhnul kardiostimulátoru, který mu lékaři museli voperovat. „Právě tahle patálie mi ještě dělá tak trochu problémy. Dost to cítím a bolí to hlavně, když zdvihám ruku, ale je to dočasné a snad bude v dohledné době zase líp. Dnes jsem byl na kontrole v nemocnici, vzali mi krev, prohlédli a resumé bylo optimistické, žádný vážný problém nenastal. Samozřejmě na doporučení lékařů doma cvičím, nelámu rekordy, ale poctivě rehabilituji, chodím na kratší procházky, sem tam přijímám návštěvy a také občas na ně chodím. Ne ovšem na dlouhá klábosení, ale na zpříjemnění času, a abych si také zvedl náladu,“ doplnil Krampol.

Už zase pracuje

Kromě zmíněných aktivit prozradil, že se i vrhnul do práce. „No, nemohl bych jen tak lelkovat, čas si krátím i tím, že pracuji na scénáři na film. Měl by být o mně a v podstatě bude takovou procházkou mým životem od plenek do současnosti, takže tím se pracovně bavím,“ prozradil herec.

Blíží se Nový rok a s ním i Silvestr, tedy rej, kdy vstoupíme o půlnoci se sklenou v ruce do Nového roku. „Já s největší pravděpodobností vyrazím za přáteli, ale rozhodnu se až na poslední chvíli. Samozřejmě si o půlnoci přiťuknu na zdraví a štěstí v roce 2022. Nebude to ale šampáněm, ale červeným vínem. To prý si mohu v malé míře dopřát, protože podle odborníků, pokud se člověk nespráská, je tenhle nápoj v malé míře i lékem. Takže doufám, že ten příští rok bude lepší, než ten letošní a všechno nejlepší do něj přeju i všem, kdo mi drželi palce a tedy i čtenářům vašeho webu,“ dodal Jiří Krampol a vrátil se k pracovním i rehabilitačním povinnostem a radostem.