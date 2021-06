Nechci být sám: Jiří Krampol je na roztrhání, nápadnice se o něj mohou poprat

Za pár měsíců to bude rok, co přišel herec, moderátor a dabér Jiří Krampol o svou milovanou manželku Hanku. Nabízí se proto otázka, zda sympatický bavič netouží po jiné duši, která by rozzářila jeho dny. Zájemkyň o seznámení má hned několik!

Ztráta milované manželky pro něj byla velkou ránou, kterou již nikdy nic zcela nezahojí. Přesto by osmaosmdesátiletý herec Jiří Krampol nerad zůstal na stará kolena sám. Žen o něj projevila zájem spousta, vdovec po Haně Krampolové se však do nového vztahu zas tak úplně nehrne. Vše si chce dobře rozmyslet a rozhodně si dá na výběru záležet. „Je to těžký. Nezavřu oči a hned po někom sáhnu, to ne. Ale sám nebudu,” nechal se herec rázně slyšet pro web Aha!. „Nechci být sám, ale nehledám nikoho, kdo by mi pral nebo vařil, to mám zařízené. Prostě bych nechtěl zůstat sám. Třeba potkám ženu, se kterou budu mít krásný vztah založený na důvěře a lásce,” pokračoval ještě Krampol s tím, co by si přál.

Ženy po něm touží!

Jiří Krampol je nesmírně sympatický muž, který je i ve svém věku stále velmi vitální. Nelze se proto divit tomu, že nejedna žena by mu ráda dala své srdce. Zájem je o něj obrovský. „Nechci vypadat jako dědek, co se chlubí, ale je pravda, že ženské mi píšou a chtěly by jít na rande. A je jich celkem dost,” prozradil herec, u kterého to vypadá, že je téměř na roztrhání!

Před nedávnem se objevily spekulace o jeho možném sblížení s moderátorkou Zuzanou Bubílkovou, herec ovšem tyto zvěsti jasně vyvrátil. S Bubílkovou jej prý pojí jen kamarádský a pracovní vztah. „Se Zuzanou se známe víc jak 30 let a je to výborná kamarádka a skvělá kolegyně. U mě v bytě natáčíme pořady pro TV Šlágr, nic víc. Opravdu by mi nepřišlo vhodné najít si ženskou tak krátce po smrti manželky, se kterou jsem žil 32 let. Ta ztráta nikdy nezmizí, navždy bude v mém srdci,” vyvrátil spekulace Krampol.

Ztráta manželky pořád bolí

Přestože se snaží na odchod milované manželky nemyslet, vždy si smutek nějak najde cestu do jeho hlavy. „Nepočítal jsem s tím, že zůstanu sám, nenapadlo mě to, když jsem si bral o 23 let mladší ženu. Je to velice těžké, nechci o tom moc mluvit. Myslel jsem, že ta bolest bude odcházet, ale naopak ten smutek zesiluje. Představa, že ji už nikdy neuvidím, je příšerná,” svěřil se Krampol pro web Expres.

Vymýšlí si proto různé aktivity, které mu pomáhají zůstat zaneprázdněným. „To je na tom to dobré, že mě to odvádí od myšlenek na smutnění. Když je sobota neděle, neděje se nic, vždycky to na mě padne. Chodím jednou týdně na hřbitov, je to smutné,” dodal ještě.

Jiří Krampol je známý svým smyslem pro humor:

Zdroj: Youtube