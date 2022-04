Jiří Krampol po boku mladé milenky omládl, stále ale vzpomíná na svou Haničku

Zdroj: Profimedia

Jiří Krampol je necelé dva roky vdovcem a před nedávnem si našel novou partnerku, o generaci mladší právničku, se kterou tráví svůj volný čas. I když je herec spokojený, stále myslí na svou zesnulou manželku Haničku, se kterou prožil téměř třicet let života.

Jiřího Krampola po smrti jeho manželky Hanky spojovala média s několika ženami. Podle herce ale šlo vždy o pomluvy a první románek prožívá teprve nyní s neznámou právničkou, jejíž identitu záměrně drží v tajnosti.

"To jsou takový kraviny, pořád mi někoho přisuzujou. Nejvíc mě namíchlo, když se krátce po Haniččině odchodu objevily informace, že jsem si hned někoho našel. To byly zlé kecy. Když jste s někým třicet let, těžko si můžete někoho najít za týden. Potom mi přisuzovali Kačenku Bláhovou, se kterou dělám ten film Život je sranda, což je mladá krásná talentovaná herečka, takže je to nesmysl. Nebo další zaručené informace se objevily, když jsem spolupracoval se Zuzanou Bubílkovou," postěžoval si Krampol Blesku a připustil, že do jeho života opravdu vstoupila nová žena.

"Je to dost složité a nemohu o ní mluvit, protože nechce být v médiích. Jediné, co mohu prozradit, je, že je právnička, má dítě a je o generaci mladší," pochlubil se český Belmondo svým novým úlovkem. Ačkoliv vedle mladé milenky herec výrazně omládl, jeho myšlenky prý často utíkají k jeho zesnulé manželce Haničce.

Herec se po nedávném zdravotním kolapsu vrátil ke cvičení

Pouto s Haničkou bylo silné

Nejhorší období po úmrtí Hanky Krampolové prožíval její muž v době covidu, kdy stejně jako ostatní umělci neměl práci a trávil čas doma sám.

"Je to těžké, snažím se na to nemyslet, ale moc to nejde. Hanka byla bezvadná holka a to pouto bylo silné. Nejhorší bylo, když jsem byl v době covidu zavřený v bytě sám, to na mě padal i strop," vzpomíná Jiří Krampol a dodává, že nejlépe chmurné myšlenky zahání v práci.

"Pravidelně chodím na hřbitov a jediným lékem je pro mě práce. Naštěstí mám co dělat. Nikdy by mě nenapadlo, že budu takhle vytížený v tak pozdním věku," uzavřel.

Jiří Krampol je velice pracovně vytížený