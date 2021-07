Jiří Krampol je rok bez manželky, její problémy odstartovala smrt dítěte

I když měl herec nedávno narozeniny, radostné oslavy zřejmě brzy vystřídá smutek. Začátkem srpna totiž uplyne už rok od smrti milované manželky Hanky. Ta zemřela v pouhých devětapadesáti letech na selhání orgánů. Známý bavič se s jejím odchodem vyrovnává dodnes.

Když si Jiří Krampol bral o třiadvcet let mladší Hanku, zřejmě ho vůbec nenapadlo, že svou ženu jednou přežije. Loni v srpnu ale jeho manželka nečekaně zemřela a populární herec s bolestnou ztrátou bojuje dodnes. „Nepočítal jsem s tím, že zůstanu sám, nenapadlo mě to, když jsem si bral o 23 let mladší ženu. Je to velice těžké, nechci o tom moc mluvit. Myslel jsem, že ta bolest bude odcházet, ale naopak ten smutek zesiluje. Představa, že ji už nikdy neuvidím, je příšerná," uvedl před časem Krampol pro Expres.

Bylo to hrozné, najednou zkolabovala

Hanka Krampolová, která původně pracovala jako učitelka v mateřské školce, se přitom těsně před smrtí vrátila po několika měsících z léčebny. Tam se snažila zbavit dlouhodobé závislosti na lécích a cigaretách. Právě proto Jiří Krampol doufal, že manželka má to nejhorší už za sebou a brzy se společně vydají na dovolenou. Jenže Hanka nečekaně zkolabovala a pomoci jí nedokázali ani přivolaní zdravotníci. „Bylo to hrozné. Po tom léčení vypadala velice dobře. Měl jsem pocit, že bude vše v pořádku, bohužel nebylo," vyprávěl Krampol pro web expres.cz.

I když se Hanka snažila být soběstačná a chtěla se dát znovu do pořádku, kvůli závislosti na alkoholu a utišujících lécích trávila spoustu času v psychiatrické léčebně v Bohnicích. Podle Jiřího Krampola Hančiny problémy začaly v době, kdy manželé přišli o vytoužené dítě. „Moc jsme si ho přáli a dlouho se o něj pokoušeli. Podařilo se to, až když Haničce bylo nějakých pětatřicet let. Dopadlo to bohužel strašně," vysvětlil herec pro CNN Prima News.

U mámy mi praskla plodová voda

V sedmém měsíci těhotenství chtěli lékaři u Krampolové zjistit, jestli bude miminko zdravé. „Dnes se po takovém zákroku nechávají maminky v nemocnici i několik dní na pozorování, ale oni mě po tom vpichu pustili. Odjela jsem k mámě, udělalo se mi u ní špatně a praskla mi plodová voda," vyprávěla před lety Hanka pro web super.cz. I když jí maminka zavolala záchranku, v nemocnici si jí lékaři údajně nevšímali, přestože je Krampolová upozornila, že už tři dny necítí pohyby dítěte.

To, co následovalo, je noční můrou snad všech nastávajících maminek. Hanka dostala vysoké horečky a její zdravotní stav se prudce zhrošil. „Rychle mi vyvolávali porod, bohužel na svět přišla mrtvá holčička. Když jsem se ptala, co s ní bude, odpověděli mi, že půjde na pitevnu. Od té doby jsem o sobě tři dny nevěděla, umírala jsem, a aby také ne, když jsem v sobě nosila týden mrtvý plod. Jak mě v tom stavu uviděl Jiříček, složil se," popisovala pro Expres Krampolová, která se se smrtí své dcery nikdy nedokázala úplně smířit. „Dlouho se z toho nemohla vzpamatovat, těžce to nesla. Tím odstartovaly její zdravotní problémy," doplnil herec pro CNN Prima News.

Jiří Krampol byl svojí ženě velkou oporou.