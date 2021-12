Jiří Krampol na JIP: Blízký člověk promluvil o jeho zdraví i vztahu s Bubílkovou

Zdroj: Profimedia

Jiří Krampol je už několik dní na oddělení JIP se zápalem plic. Herec skončil v péči lékařů za poslední týdny již potřetí. O stavu Krampola promluvil pro kafe.cz Miloš Schmiedberger.

Jiří Krampol během krátké doby skončil potřetí v nemocnici. Herec byl nejprve hospitalizován se zápalem plic, k tomu se ale přidaly další komplikace se srdcem.

Problémy s plícemi a srdcem řeší hvězda dlouhé roky. "Léky, které musím brát po zápalu plic, mi zpomalovaly tep. Kardiostimulátor mi teď pohlídá i srdeční arytmii," svěřil se v roce 2008 herec webu AHA poté, co mu lékaři voperovali kardiostimulátor.

Stejné potíže má Krampol i v posledních týdnech, a proto ho museli převést na oddělení JIP, kde je pod neustálým dohledem. Manažer Miloš Schmiedberger nám prozradil, jak na tom herec aktuálně je.

Musí se šetřit, je stabilizovaný

"Jediné, co mohu prozradit, že je stabilizovaný," sdělil nám Miloš Schmiedberger, který je s hercem v pravidelném kontaktu.

"Voláme si krátce jednou denně. Lékaři mu doporučili úplný klid, neměl by se vyčerpávat telefonováním," dodal hercův manažer.

Na otázku, jaký je vztah mezi Jiřím Krampolem a Zuzanou Bubílkovou a zda tahle dvojice bude ještě společně vystupovat, nechtěl Schmiedberger odpovědět přímo, pár slov ke kauze ale přeci jen sdělil. "Není to moje věc, tohle je mezi nimi. Pokud mám ale říct svůj osobní pohled na věc, myslím, že tahle spolupráce je nejspíš u konce," tvrdí kamarád a spolupracovník Krampola.

Bubílková šokuje: Tahají ho z druhého břehu

Není tajemstvím, že blízcí přátelé Jiřího Krampola dávají jeho aktuální zdravotní stav za vinu jeho kolegyni Zuzaně Bubílkové. Ta ale tvrdí, že za nic nemůže a o další spolupráci s Krampolem nechce ani slyšet.

"Zrovna teď, když je na přístrojích, sotva dýchá a tahají ho z druhého břehu, nechci přilévat olej do ohně. Ale ukazovat na mě, že právě kvůli mně se nastydl, to je od těch lidí kolem něj o to sprostější. V tomhle jsem nevinně. Na naše společné vystoupení, kde se mohl nachladit, chtěl jet on sám. Bylo to na farmě u jakéhosi kamaráda zpěváka Karla Bláhy a Jirkovi osobně záleželo na tom, aby tam byl. Opravdu si vyprošuji, aby mě z toho někdo obviňoval," šokovala Bubílková svým výrokem pro Extra.

"Má to delší příčiny. Hlavně to byl Jiří Krampol, který chtěl neustále vystupovat. Já už ho brzdila. Vůbec nepřichází v úvahu, že bych ho nějak honila. On honil mě, abych sháněla čím dál víc vystoupení. Když nastydl poprvé a měl záchvaty kašle, já jsem mu říkala, že by měl ubrat. A on po mně řval, co si to dovoluju, že ho chci předělávat. Na mě žádný chlap opravdu řvát nebude, to říkám úplně na rovinu," nebrala si Bubílková s Krampolem servítky.

Herec není ve stavu, aby mohl výlevy své kolegyně komentovat, jakmile se ale postaví na nohy, jistě brzy sdělí i svou verzi příběhu. Přejeme panu Krampolovi hodně zdraví a doufejme, že se do Vánoc vrátí domů v plné síle.

Vztah Bubílkové a Krampola se pokazil