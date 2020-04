Manželku má v nemocnici a zdraví mu neslouží: O Krampola se stará kamarád

Sotva řekl, že neumí žít sám, už je k tomu zase donucen. Musí si navíc hlídat finance, protože příliš úspor nemá. „Já moc neutratím. Kupuju si jenom jídlo. Blbá je ta činže, ta je vysoká. Dlouho bych to nevydržel. Našetřeno moc nemám,“ přiznává Krampol.

„Jsem doma, chodím dvakrát denně na procházky na nábřeží. O jídlo se mi stará kamarád, který mi vaří. Já si někdy taky uvařím, něco si koupím, cvičím. Snažím se číst, koukám na televizi. Snažím se to přežít. Je to hrozný. Strašná otrava. Přes den to jde, ale večer je to horší. Bývám do půlnoci, do půl jedné vzhůru,“ popisuje herec realitu všedního dne.