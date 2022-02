Jiří Krampol šel s pravdou ven: Jaký vztah má s o 58 let mladší herečkou?

Zdroj: Profimedia

Herec Jiří Krampol nasadil před pár dny pořádného brouka do hlavy nejen svým kamarádům, ale také fanouškům. Na narozeninovou oslavu své kamarádky Ivany Němečkové totiž dorazil s mladou kráskou, kterou všem představil jako svou přítelkyni. Jenže je všechno jinak, než by se na první pohled mohlo zdát.

Letos to budou dva roky, co Jiří Krampol navždy přišel o svou životní lásku Hanu Krampolovou, a tak se pochopitelně spousta lidí zajímá o to, zda se herec již stačil se ztrátou vypořádat a zda samotu nezahání po boku jiné ženy. Před pár dny se Krampol vydal v doprovodu šestadvacetileté herečky Kateřiny Bláhové do společnosti a všem přítomným ji představil jako svou přítelkyni. Spousta lidí tak zcela oprávněně nebyla dojmu, že dvaaosmdesátiletý herec na stará kolena ulovil mladou kočku.

Nikomu do toho nic není

Jiří Krampol se k nejrůznějším domněnkám nechtěl zpočátku nijak vyjadřovat. „Tohle je moje věc, jestli s někým někam chodím a někam jezdím, je to fajn holka,” odpověděl stroze herec na dotaz deníku Aha!, čímž ale, možná nevědomky, nejrůznější spekulace ještě rozdmýchal.

Jenže je všechno zcela jinak. Kateřina Bláhová totiž s Krampolem jen spolupracuje na jeho novém životopisném snímku s názvem Jiří Krampol: Život je sranda, kterým herečka provádí. „Oni z toho všichni udělali, že je to nějaká moje přítelkyně. No, tak to přítelkyně není. Jsou to kraviny,” nechal se herec slyšet pro kafe.cz s tím, že s mladou kráskou jen pracuje. „Je to velice talentovaná mladá herečka, kterou jsem si vybral, protože jsem s ní dělal už jeden film. Je to velice úspěšná mladá žena,” dodal ještě Krampol.

Film plný hvězd

Nově vznikající životopisný snímek Jiřího Krampola je v podstatě dokumentem o jeho životě, jeho úspěších a slávě. „Je to takový kaleidoskop toho, co jsem v životě dělal,” vysvětloval herec, o čem film pojednává. Objeví se v něm prostřihy na hercovy nejznámější role a také rozhovory s dalšími umělci. Účast prozatím přislíbili Zdeněk Troška, Uršula Kluková či Jan Přeučil.

Jiří Krampol přiznal, že práce na filmu jsou ale poněkud obtížné. „Je to dost složité. Dát to všechno dohromady, protože za těch 64 let, co se herectví věnuji, se toho natočilo hodně. Vybrat z toho to nejlepší je dost těžké,” řekl ještě k připravovanému snímku Jiří Krampol.