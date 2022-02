Jiří Krampol a svůdná zrzka: Kdo je mladá žena, která ho všude doprovází?

Zdroj: Profimedia

Jiří Krampol si měl údajně najít mladou přítelkyni. Tou by měla být mladičká herečka Kateřina Bláhová. Dvojice je spolu často viděna na společenských akcích i na fotografiích Kateřiny na jejích sociálních sítích.

Půvabnou herečku mohou diváci znát ze seriálů Modrý kód, Vyprávěj a V.I.P. vraždy. Kateřina si střihla roli i v řadě televizních reklam. Poté, co herec ovdověl, byl často vídán ve společnosti moderátorky Zuzany Bubílkové. Jejich přátelství skončilo ke konci loňského roku, když byl Krampol hospitalizován se zápalem plic.

Přátelé mají o vztahu jasno

Několik přátel slavného herce a moderátora potvrdili, že Bláhovou představil jako svou přítelkyni. K údajnému vztahu se vyjádřil i Felix Slováček: „Jirka přišel na narozeniny lékařky Ivany Němečkové s mladou zrzkou a všem nám ji představil jako přítelkyni,“, to stejné potvrdila i zpěvačka Šárka Rezková: „Je to hezká holka! Taky jsem slyšela, jak říká, že je to jeho přítelkyně.“ Sám Krampol okomentoval vztah pro deník Aha! velmi stroze: „Tohle je moje věc, jestli s někým někam chodím a někam jezdím, je to fajn holka.“

Herečka má vztah s někým jiným

Bláhovou si Krampol vybral jako průvodkyni filmu, který se o něm točí. Údajně to je důvod, proč spolu teď tráví tolik času. Zatímco Krampol Bláhovou představuje jako přítelkyni, ta prozradila o jejich vztahu zcela něco jiného: Zatímco Krampol ale představuje herečku jako přítelkyni, která teď u něj pobývá, ona to vidí jinak: „Ano s Jirkou máme vztah. Ale pouze na pracovně přátelské úrovni. Sice mne na narozeninách představil jako svou přítelkyni, ale bylo to myšleno - přítelkyně jako kamarádka. Já jsem už 7 let šťastně zadaná s přítelem Pepou, se kterým žiji v jedné domácnosti a i on se s Jirkou kamaradí. Je pravda, že s Jiříčkem poslední dobou trávím hodně času. Ale je to pouze z důvodu natáčení filmu Život je sranda pod taktovkou režiséra Zdeňka Kováře a jsme přátelé. Mám Jirku velmi ráda a moc si ho vážím jako profesionála a hlavně jako člověka. Je pro mne velkým vzorem a je pro mě čest hrát v jeho filmu."