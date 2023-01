Jiří Krampol píše vlastní knihu. Kam chodí pro inspiraci?

Zdroj: Profimedia

Herec a komik Jiří Krampol se podělil o to, jak ho při psaní inspirují zážitky z natáčení a osobní život.

Jiří Krampol je muž mnoha talentů. Tato česká legenda, známá svými hereckými a komediálními schopnostmi, baví diváky již desítky let. Nyní se však ujímá nové autorské role.

Krampol nedávno usedl k rozhovoru, aby pohovořil o své nejnovější knize a o inspiraci, která za ní stojí. Jak se ukázalo, při psaní hrál velkou roli čas strávený na place. "Vzpomínám a vracím se hlavně k zážitkům z natáčení. Například seriál Nikdo není dokonalý měl přes pět set dílů. Vysílal se patnáct let, takže těch zážitků a vzpomínek bylo nespočet," řekl.

Inspirací mu však není jen čas strávený na place. Krampol čerpá také ze svého osobního života a tvrdí, že "vždycky je o čem psát". S tak bohatým a pestrým životem není divu, že má spoustu materiálu, ze kterého může čerpat.

Historek pro knihu je více než dost

Zatímco se Krampol věnuje psaní, svět televize zcela neopustil. Ve skutečnosti se za poslední tři roky objevil v televizi snad ještě vícekrát než za posledních dvacet let. "Hostoval jsem v různých pořadech a moc mě to bavilo," řekl. Ponořil se i do světa kuchařských pořadů a se Zuzanou Bubílkovou je autorem knihy a dokumentu o svém životě Život není legrace.

Je jasné, že Jiří Krampol je člověk, kterého nelze omezit jen na jedno médium. Ať už hraje, píše, nebo vaří, vždy přináší jedinečnou značku humoru a zábavy. Fanoušci se už nemohou dočkat, s čím přijde příště.