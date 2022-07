Jiří Krampol dodnes cítí křivdu: Urazilo ho, že si nemohl zahrát vytouženou roli

Zdroj: Mates Smolík/FTV Prima

Herec a bavič Jiří Krampol má na svém kontě ohromné množství nejrůznějších rolí, jedna mezi nimi ale přece jen chybí. Dříve si totiž i on chtěl, stejně jako spousta dalších, stejně starých herců, zahrát roli prince. To se mu ale nepoštěstilo. A dodnes kvůli tomu cítí křivdu.

Hosty další epizody Pohádkových 7 pádů Honzy Dědka jsou herci Zdeněk Piškula, Veronika Khek Kubařová a Jiří Krampol. Právě ten vzpomínal na své divadelní začátky a svěřil se s tím, co ho dodnes trápí.

Zdroj: FTV Prima

Byl uražený

Jednou z prvních zkušeností Jiřího Krampola bylo angažmá v Divadle Na zábradlí. „Nastoupil jsem do Divadla Na zábradlí, kde v té době hrála Ljuba Hermanová, a protože jsme tam byli zaměstnaní s ní, měli jsme oproti ostatním kolegům o 60 korun víc než ostatní. A ještě tam byl Honza Libíček a Helena Růžičková. Takže když ti dva byli na jevišti, ostatní jsme se tam nevešli. Růžičková byla výborná herečka i kamarádka, ale byla trochu na hlavu. Když šla po ulici, povídala si nebo si zpívala,“ vzpomínal na hereckou legendu Jiří Krampol.

Řeč na zámku Kozel přišla i na jeho zkušenosti s filmováním pohádek. „Mě hrozně urazila jedna věc. Že hrál prince Trávníček, Čenský, Vaculík, je v pořádku, ale že Jandák hrál prince, a já ne, to mě hluboce urazilo,“ svěřil se s úsměvem.

Zdroj: FTV Prima

Zaujala ho v roli prostitutky

A na své divadelní začátky vzpomínala i herečka Veronika Khek Kubařová, která se právě v divadle seznámila i se svým manželem. „Po škole jsem šla do Bolky (Mladá Boleslav – pozn. red.). Na oblasti se člověk dostane k různorodým rolím a zaučí se. Je to dobrá praxe. Tam jsme se poznali s Pavlem (divadelní režisér Pavel Khek – pozn. red.). Jedna z prvních věcí, kterou jsem tam zkoušela, byla hra Miláček, kde jsem hrála prostitutku. On to obsazoval. Všechny moje výstupy spočívaly v nějakém striptýzu. Nevím, jestli to obsazoval s výhledem do budoucna, možná jo, ale oba jsme byli v té době šťastně zadaní jinde. Režiséři rádi do takových rolí obsazují mladé herečky, které ještě nevzdorují. V dalším představení jsem hrála taky prostitutku a pak jsme spolu začali chodit a pak jsme se vzali,“ vypráví Veronika Khek Kubařová.

Zdroj: FTV Prima

Zdeněk Piškula rovněž mluvil o divadlu, ale z trochu jiného úhlu. Prozradil totiž, co se děje v pánských sprchách, když skončí představení. „Pánská šatna je zážitek. My máme s klukama takovou tradici, že si jdeme dát po představení spolu sprchu. Máme v koupelně tři sprchy oddělené od sebe. Tam si vlezeme, vysprchujeme se, zazpíváme si, řekneme si, co bylo a nebylo, a jdeme. Jsme ukecaní a obávám se, že to slyší celé divadlo. Včera jsme zpívali Teď královnou jsem já. A skvělý. Do mne se po představení nabije strašný proud energie a mám pocit, že uběhnu maraton. A to se v té sprše vybije. Nevím, kde to vzniklo, ale jsme tak šťastní a dělá nám to dobře,“ pobavil nádvoří zámku Kozel Piškula, který začal svou hereckou kariéru v seriálu Vyprávěj.

