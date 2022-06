Jiří Krampol Haničku miloval, ale ničila ho: Herec přiznal, co si s ní vytrpěl

Zdroj: Profimedia

Herec a bavič Jiří Krampol byl několik dlouhých let šťastný po boku své manželky Haničky. Jejich manželství ale v roce 2020 ukončila smrt jeho lásky a umělci, který jinak rád šíří smích, se zhroutil svět. Přestože herec svou manželkou neskonale miloval, nyní přiznal, že poslední léta jejich společného života pro něj byla peklem.

Haně Krampolové bylo pouhých 59 let, když v srpnu roku 2020 odešla na věčnost přímo v náručí svého manžela Jiřího Krampola, který se jí do poslední chvíle snažil zachránit. Manželka herce zemřela v důsledku dlouhodobých zdravotních problémů, kterými podle webu iDNES trpěla kvůli závislosti na alkoholu a lécích. A zatímco nebezpečné závislosti ničily zdraví Hany Krampolové, sám Krampol kvůli nim trpěl psychicky. Poslední léta, která po boku manželky strávil, byla navzdory jeho neskonalé lásce k ní naprostým peklem.

Nebyl to život

V rozhovoru pro eXtra.cz herec vzpomínal na momenty, které jej dováděly k šílenství. „Představte si, že děláte dva díly zábavného pořadu, pak přijdete domů, kde si chcete odpočinout a načerpat síly, a Hanka je za oknem s tím, že skáče dolů. Potom kvůli tomu celou noc nemůžete usnout. Když už zaklimbáte, pětkrát za noc vás vzbudí, že chce prášek. Druhý den děláte další dva díly zábavného pořadu a je vám nanic,” pátral v nehezkých vzpomínkách Jiří Krampol.

Zároveň si vybavil i jedny z posledních společně strávených Vánoc, kdy se těšil, že si s manželkou užije Štědrý den. Ona si ale už v půl šesté šla lehnout. „To prostě nebyl život,” krčil rameny Krampol.

Hanička mě ničila

Jiří Krampol ale svou manželku nesmírně miloval a toleroval jí všechno, co udělala. Například i to, když v jeho nepřítomnosti vyrazila s kamarádem do kasina, kde za jeden jediný večer utratila čtvrt milionu korun. „Zažil jsem s ní opravdu strašné věci. Ale co jsem měl dělat? Nemohl jsem se jí zbavit, vykašlat se na ni, když byla v problémech. Raději jsem nesl ten kříž dál, i když stačilo málo a už dávno bylo po mně. Hanička mě po všech stránkách ničila. bylo to v podstatě mučení,” přiznal bavič.

Zároveň ale dodal, že se na ni v žádném případě nijak nezlobí a snaží se si svou manželku udržet v živé paměti jen v tom nejlepším. „Byly doby, kdy byla fantastická,” uzavřel své vyprávění Jiří Krampol.