Hana Krampolová znovu na dně? Manžel Jiří s ní má děsivé starosti!

Jiří si moc dobře uvědomuje, že kdyby teď svojí ženu opustil, byl by to její konec. Sice mu zdravý rozum už stokrát říkal, aby vzal nohy na ramena a dožil zbytek života v klidu, on je však srdcař.

Ačkoliv Hance dal už ultimátum mnohokrát, ona ho vždy po nějakém čase porušila. Za dobu, co má problémy s alkoholem udělala Jiřímu i několikrát ostudu, asi největší, když jí chytli při krádeži v obchodě.

Jenže, naštěstí má svého muže, který se za ní vždy bije jako princ na bílém koni a její problémy vždy vyřeší. Hanka by si ale měla uvědomit, že to je právě on, kdo jí jediný neopustil a stále při ní stojí, co bude dělat, až on tu nebude???