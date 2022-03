Mladá milenka? Nejsem hledač vztahů: Jiří Krampol odhalil kus svého soukromí

Zdroj: Profimedia

Tytam jsou zaručené zprávy, že herec Jiří Krampol si užívá s mladou herečkou Kateřinou Bláhovou. Jak uvedl, sice si opravdu užívá, ale jen co se spolupráce na připravovaném filmu o něm týče, ale na milostné eskapády nedochází.

„O mně už podobných blábolů bylo řečeno a napsáno docela dost, ovšem těch zrnek pravdy bych spočítal na prstech jedné ruky. Samozřejmě děláme na tom filmu spolu, jsme i přátelé a tím všechno končí a nemíním to opravdu už dál rozebírat. Bavit se o nesmyslech je ztrátou času,“ kategoricky řekl Krampol, který dorazil na křest klipu Electric Lady do pražské Kotvy spolu se zmíněnou tvůrčí kolegyní Kateřinou.

Jak prozradil, práce na chystaném filmu jsou zhruba v polovině. „Hrozně nejen mě, ale vlastně nás všechny, kdo na tom děláme, to baví, je to práce i zábava. Hledání a objevování a pro mne osobně je paráda, že netvrdnu doma a nezírám zbůhdarma do čtyř stěn. To, co už je hotové, se nám líbí a makáme dál. Je to taková procházka mým životem a s menší nadsázkou bych řekl, že od kolébky po současnost,“ už s tradičním úsměvem prozradil Jiří.

Jak uvedl, když se začal prohrabovat archivem, vůbec prý netušil, co všechno za život zažil, prožil a natočil. „Docela jsem byl vykulenej. Objevil jsem třeba fotku s Janou Brejchovou, když jí bylo sedmnáct a mně devatenáct let a řadu jiných zajímavých a teď´ už historických věcí, o nichž jsem neměl potuchy. Prostě hledali jsme s Kateřinou, prolézali, co se dalo, pátrali a jen jsem zíral, co všechno o sobě jsem objevil.“

Jiří Krampol a mladá kolegyněZdroj: Profimedia

Jiří Krampol doposud podle svých zjištění natočil více než sto šedesát filmů, kolik rolí bylo divadelních ovšem neregistroval. Údajně ho, i když byly mnohokrát velice zajímavé, tolik nebraly a evidenci si proto ani nevedl.

„Kromě toho filmu ještě dělám spolu s mladou Grossovou a chystáme cédéčko, na kterém ona zpívá, a já jí tam do toho pobrukuju. I to mě dost baví. Víte, já jsem hrozně rád, že jsem po svých nedávných zdravotních problémech zůstal vůbec naživu, přežil jsem svou smrt a mám se čím zabývat a co dělat. Být sám a užírat se je cesta do pekel a po ní se rozhodně nemíním vydat. Když mi zbude chvilka, jdu se protáhnout, zacvičím si, vyrazím na procházku, prostě žiju a je mi teď fajn,“ svěřil se oblíbený herec.

Přesto, když bublina o jeho posledních milostných avantýrách splaskla, nevadí Jiřímu, že přeci jen po jeho boku není partnerka, s níž by se mohl smát nebo třeba, když není nejlépe na duši, si k ní jít i trochu pobrečet?

„Víte, nejsem hledač vztahů a rozhodně se nikam a do ničeho neženu. Neříkám ovšem, že bych, kdyby něco zazvonilo, do toho nešel. Je pravda, že člověku, když je sám, bývá občas smutno, ovšem hnát za každou cenu za nějakou vztahovou chimérou nechci a ani to nepotřebuji. Pochybná dobrodružství za každou cenu prostě a jednoduše odmítám,“ dodal opět kategoricky Jiří Krampol.