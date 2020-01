Jiří Krampol: Nemocná manželka mu dělá starosti, přestává mít naděje!

Jiří Krampol to se svou manželkou Hankou nemá jednoduché. Křehká blondýnka má totiž sklony k závislostem všeho druhu, které ji během let dostaly na úplné dno. Kampolová tak tráví poslední měsíce více času v ústavech, než doma. Hercovi však pomalu dochází víra, že by se mohl stav jeho ženy někdy zlepšit!