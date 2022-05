Jiří Krampol promluvil o nové známosti: Je mladší a má dítě

Zdroj: Profimedia

Už to budou dva roky, co herec Jiří Krampol navždy přišel o svou životní lásku Haničku. S jejím odchodem na věčnost se populární bavič velmi dlouho snažil vypořádat a na navazování nových známostí neměl ani pomyšlení, dnes je ale vše jinak. Přestože se rána na srdci nikdy zcela nezahojí, herec nechce zůstat sám a je připraven otevřít svou náruč jiné ženě. A jednu už si vyhlédl.

Pro Jiřího Krampola byla náhlá smrt jeho manželky ránou, která jej srazila na kolena. Herec se z životní ztráty nemohl dlouhou dobu vzpamatovat, čas a hlavně pak pracovní vytížení ale díru v srdci alespoň částečně zaplnily. „Nejhorší bylo, když jsem byl v době covidu zavřený v bytě sám, to na mě padal i strop. Pravidelně chodím na hřbitov a jediným lékem je pro mě práce. Naštěstí mám co dělat,” prozradila Krampol v rozhovoru pro Blesk. Kromě práce mu ale se zaháněním chmur jistě pomáhá i nová žena, která se v jeho životě objevila.

Její soukromí střeží

Už krátce po úmrtí Krampolovy manželky Haničky mnozí spekulovali o tom, zda herec nepláče na rameni nějaké nové známosti. To tehdy herce nesmírně štvalo. „Nejvíc mě namíchlo, když se krátce po Haniččině odchodu objevily informace, že jsem si hned někoho našel. To byly zlé kecy. Když jste s někým třicet let, těžko si můžete někoho najít za týden,” vysvětloval Krampol, že začít nový vztah po smrti manželky nebylo jen tak.

Letos v létě to už budou dva roky, co Hana Krampolová zemřela. Během té doby se již herec stačil se ztrátou přece jen trochu vypořádat, a tak se randění nijak nebrání. Koneckonců nechce zůstat sám a pokud najde ženu, která by mu vychovala, nevidí důvod, proč by se měl lásce vyhýbat. A jak se zdá, dámu, pro niž by byl ochoten se znovu zamilovat, už našel. „Je to dost složité a nemohu o ní mluvit, protože nechce být v médiích,” řekl tajemně Jiří Krampol. „Jediné, co mohu prozradit, je, že je právnička, že má dítě a že je o generaci mladší,” dodal ještě herec, který naprosto respektuje soukromí své nové známosti.

Bubílková byla jen kolegyně

V souvislosti s Jiřím Krampolem se v minulosti skloňovalo několik jmen. Když například navázal spolupráci se Zuzanou Bubílkovou, spousta lidí nabyla dojmu, že dvojici nepojí jen pracovní vztah. To ale dodnes herec rázně vyvrací. „Když někdo s někým dělá, tak s ním musí automaticky něco mít? Proč?” divil se Krampol. „Já ji považuji za velice chytrou a úspěšnou dámu, která to dělá výborně. Ale ten styl není, jak se říká, moje parketa,” nechal se ještě slyšet k tomu, proč s Bubílkovou nadále nespolupracuje.