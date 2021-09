Jiří Krampol má strach o život: Zdánlivě banální operaci by nemusel přežít

Zdroj: Profimedia

Herce a baviče Jiřího Krampola již nějakou dobu trápí problémy s kolenem, v důsledku kterých trpí velkými bolestmi a špatně chodí. Lékaři mu proto nabízejí operaci, z té má ale Krampol obavy. Myslí si, že by jej v jeho věku mohla stát život.

Oblíbený moderátor, bavič a herec Jiří Krampol před pár dny pořádně vyděsil fanoušky. V pražské motolské nemocnici byl totiž spatřen na invalidním vozíku. Naštěstí nešlo o nic vážného a herec se na vozík ve zdravotnickém zařízení posadil jen proto, aby alespoň na chvíli ulevil svému koleni, se kterým má dlouhodobě problémy. „Byl jsem v Motole na kontrole s pravou nohou. Ale od výtahu k oddělení je to strašná dálka, tak abych se tam nemusel belhat, vezl mě tam zřízenec,” vysvětloval Krampol webu eXtra.cz, jak se ocitl na invalidním vozíku. „Největší problém mi dělá chůze do schodů, to je stále ještě utrpení,” nechal se bavič před časem ještě slyšet pro deník Aha!.

Operace by pomohla, Krampol z ní má ale strach

Lékaři nabízejí Krampolovi operaci, která by mu od jeho problémů ulevila. Ten o tom ovšem nechce ani slyšet. „Koleno by mi spravili hned, ale já na žádnou operaci rozhodně nechci. V mém věku už je to obrovské riziko. Nemusel bych to přežít. Mám jednoho známého doktora, který je taky starší a sám má koleno v háji, a ten říká: ‚I kdybych se měl jen plazit, tak na operaci nepůjdu.’ Naprosto ho chápu,” vysvětloval Krampol webu eXtra.cz, proč na operaci nechce.

Podle baviče problémy navíc nejsou natolik vážné, že by byla operace skutečnou nutností. „Zatím mě to bolí jen ve chvílích, když jedu dlouhou cestu nebo celý den někde stojím, jinak se s tím dá žít. A čas od času mi dělají obstřiky, což můj stav na chvíli zlepší,” popisoval současnou situaci.

Problémy s kolenem jej trápí už 27 let

Bolavé koleno není pro Krampola žádnou novinkou. Před sedmadvaceti lety si totiž přetrhal vazy, s přibývajícím věkem se pak problémy začaly zhoršovat. „Už nemůžu hrát tenis, který mi tedy velmi chybí, ale chodím. Jen ze schodů to jde podstatně hůř. A když někde vím, že mě čeká dlouhý přesun, třeba na letišti, tak se nechám odvézt,” doplnil ještě Krampol s tím, že rozhodně není žádným invalidou.

Jiří Krampol tráví hodně času se svou kamarádkou a kolegyní Zuzanou Bubílkovou: