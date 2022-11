Chybí mi prachy, přiznává Krampol, zlatokopka by u něj narazila

Zdroj: Profimedia

Na akci společnosti, která nabízí diamantové šperky nebo luxusní hodinky, dorazil i herec, dabér a moderátor Jiří Krampol. Se zájmem prostudoval celou plejádu blyštivých kousků, tu a tam zaostřil zrak, aby se pod některými exponáty seznámil s cenou, která rozhodně nebyla pro běžného člověka nijak nízká, a nakonec se odebral k zaslouženému odpočinku do křesla, spláchl sucho v ústech trochou prosecca a poklábosil s kolegyní Kateřinou Bláhovou.

Jirko, neušlo nám s jakým zájmem jste si prohlížel zdejší šperkovou nabídku. Nebyl to letmý pohled, ale věnoval jste exkurzi do krásy docela dost času. Znamená to, že jste vybíral případné dárky pro své fanynky, příznivkyně či kamarádky?

„Je fakt, že lidí, tedy dam, kterým byl mohl podobnými skvosty udělat určitě radost pár kolem sebe mám, ovšem chybí prachy. Mám konto dost vybrané. Teď, když by přišla třeba nějaká zlatokopka, tak u mne narazí na vybraný a tedy pro ni nezajímavý, důl. Prostě, kde toho moc není, ani čert nebere, takže tahle starost s nákupy odpadá a přišel jsem se seznámit s tím, co luxusního teď světem letí a mně uletělo,“ se smíchem informoval kafe.cz Krampol.

Neříkejte, že vy, jako buldozer dámských srdcí, byste ve svém okolí nenašel osůbku, které byste s chutí nějaký ten blyštivý kousek nevěnoval?

„Ale samozřejmě, mám dost kamarádek, takže ano, měl bych koho obdarovat, ovšem třeba prstýnky bych spíše nakoupil na pouti, kde se jich nabízí více než dost a nějaký ten atraktivní kousek bych určitě vybral. Nevím ovšem, zda by mi ho nehodily na hlavu a nepřišel bych o jejich přízeň. Když se tak zadumám, tak určitě nic podobného raději vyhledávat nebudu. Přátelství je mnohem víc, než věci, a to si nechci kupovat,“ sdělil opět se smíchem Jiří Krampol.

S mnohem menším zájmem si nabídku luxusu přišel prohlédnout Felix Slováček. Sice nabídce věnoval také svou pozornost, ale jak prozradil, ani on nepřišel za nákupy.

„Přišel jsem na příjemnou akci, které se účastní i řada kamarádů, takže jsem tu spíše na společenské události. A co se týče těch šperků, jsou opravdu krásné, ale…ale myslím si, že dnešní doba nákupům moc nepřeje. Já umím vybírat a kupovat podobné věci, ale jak říkám, v životě jsem ozdob už koupil dost, takže si dám pauzičku. Na druhou stranu ovšem i u mne platí nikdy neříkej nikdy, tak to nechám budoucnosti, a když bych náhodou do něčeho šel, tak spíše do starožitností. Ty se mi zamlouvají více než nějaké současné novinky. Uvidíme. Hlavně ale osobně budu investovat do zdraví, a když je člověk fit a v dobrém rozmaru, pak přijdou třeba investice i do věcí,“ zafilozofoval Felix Slováček a zapadl po partičky svých přátel.