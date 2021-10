Tohle by mu mohlo pomoci, Jiří Krampol se chce příště vyhnout nemocnici

Zdroj: Profimedia

Není to tak dávno, kdy se Jiří Krampol vrátil ze špitálu. Tam si známý herec poležel kvůli slabším průduškám, které ho trápí od dětství. Moderátor má už ale naštěstí plán, jak zdravotním problémům v budoucnu předcházet.

Jiří Krampol je známý tím, že pravidelně cvičí a ve svém věku je v perfektní kondici. Kromě toho opravdu nezahálí a pracuje na plné obrátky. Se Zuzanou Bubílkovou připravuje dva pořady a už brzy se představí v nejnovějším filmu Stáří není pro sraby.

Měli to všichni v rodině

Přesto herec moc dobře ví, že by se měl trochu šetřit. "V nemocnici jsem byl, protože mám od dětství nemocné průdušky. Lékaři zkoumali, co to je… je to spojené s chudokrevností a řetězcem dalších věcí, které spolu souvisejí," uvedl dabér pro eXtra.cz a dodal, že podobné potíže kdysi sužovaly prakticky celou jeho rodinu z matčiny strany.

Nyní se ale Krampol prý cítí mnohem lépe, i když má občas kašel. Oblíbený herec se proto snaží ve volném čase co nejvíce odpočívat. "Po práci relaxuji tak, že jezdím za kamarády. Rád jezdím do přírody, kde si pouštíme písničky. Těm se teď i věnuji a to mě strašně moc baví," svěřil se.

Herec už ví, co musí udělat

Protože ale moderátor nechce nic ponechat náhodě, už má plán, jak zdravotním potížím v budoucnu předcházet. "Chystám se aspoň na týden do lázní do Jeseníků. Víc by mi ale pomohlo moře. Když jsem jezdil častěji, tak jsem tyhle potíže neměl," řekl hlas Jeana-Paul Belmonda pro Super.

Snad se tam tedy populární herec brzy dostane a zdravotní problémy se mu už vyhnou obloukem.

Krampol na svůj věk vypadá výborně.