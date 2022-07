Pracoval už jako čtrnáctiletý: Krampol se v otevřeném rozhovoru vrací do mládí

Zdroj: Profimedia

V šalandě U Čejpů bylo pořádně veselo. A jak by ne, sešla se tu partička, která má na svědomí chystaný film Život je sranda, což je vlastně životopisný dokument o herci a moderátorovi Jiřím Krampolovi. A samozřejmě nemohl na party a tiskové konferenci k filmu, který bude mít premiéru 1. září, chybět ani hlavní představitel skoro dvouhodinového díla, tedy oblíbený šoumen a český Belmondo.

Když přišla nabídka natočit tenhle film, přemýšlel jste dlouho, zda do toho půjdete?

„Musím přiznat, že to byla opravdu hodně nečekaná nabídka a byl jsem z toho lehce paf. Když jsem jako čtrnáctiletý klučina pracoval v podniku Aero Vysočany a předstíral, že jsem pracovně zdatný šikula, ani ve snu by mě nenapadlo, že o mně jednou vznikne film. No, a je tu. Jak řekl režisér Zdeněk Kovář, ještě probíhají poslední dokončovací práce, aby prvního září mohla být premiéra. A pozor, nebude to v Praze, ale v kladenském kině Hutník, protože pocházím z nedalekého Buštěhradu a s tímhle městem je svázaný i pan režisér,“ uvedl Krampol, který tohle dílko bere i jako dárek k čtyřiaosmdesátinám, které oslavil 11. září.

Snímek je vlastně životní přehlídkou plnou scének, které jsou doplněny ukázkami z těch nejznámějších filmů, v nichž účinkujete. A o nich a životě si s vámi povídá kolegyně herečka Kateřina Bláhová, a to na místech, která mají spojitost s vaším životem. Kdo byli vaši další parťáci, kteří se ve filmu objeví?

„Je to, jak jste řekl, hraný dokument, v němž hraju sám sebe a byla to role docela nelehká. Je to takový výběr toho, co jsem v životě natočil nejen ve filmu, ale i televizi a třeba i rozhlase a kromě mne v něm mluví třeba pan Jiří Suchý, Karlos Vémola nebo Uršula Kluková a další. Snad to bude veselé a bude se to lidem zamlouvat, moc bych si to přál,“ řekl pro kafe.cz herec a moderátor.

Film se jmenuje Život je sranda a podle vás je srandou opravdu?

„No, není. Provází nás v něm řada věcí nemilých, smutných, nepříjemných. Ale tenhle film je o vtipu, humoru, prostě chce bavit. Točili jsme třeba na hradě Okoři, na Kladně, představuji se i jako sportovní střelec, prostě je to takový kaleidoskop nebo spíše procházka životem, na které mě budou provázet diváci, a věřím, že to bude procházka zajímavá a příjemná,“ dodal Jiří Krampol.