Jiří Krampol si splnil celoživotní sen: Zahrál si po boku světové hvězdy

Zdroj: FTV Prima

Přestože jej v posledních měsících potrápila řada zdravotních problémů, herec Jiří Krampol prožil i mnoho veselých momentů. Třeba při natáčení nového filmu Stáří není pro sraby, ve kterém září po boku Rudolfa Hrušínského, Luďka Soboty a Jana Přeučila. Vznik očekávané komedie si všichni herci užili dosyta. Hlavně také díky tomu, že jim dal režisér Tomáš Magnusek nabídku, která nešla odmítnout.

Milovníci českých komedií mohou jásat. Již zanedlouho se totiž na televizních obrazovkách objeví zbrusu nová komedie s názvem Stáří není pro sraby. Ta vypráví o čtveřici seniorů, která se na stará kolena rozhodne splnit svůj poslední sen. V hlavních rolích se objeví Jiří Krampol, Rudolf Hrušínský, Luděk Sobota a Jan Přeučil.

Jiří Krampol si splnil sen a odřel Ferrari

„Právě čtveřice hlavních hereckých hrdinů je devizou tohoto filmu. Je mezi nimi neuvěřitelná chemie,“ uvedl režisér Tomáš Magnusek. Tématem filmu je chuť splnit si svá životní přání. „Přišel jsem tedy za těmito herci a řekl jim: ‚Pánové, jaká přání byste si ještě chtěli v životě splnit? Přijďte s nějakým nápadem. Postavy, které hrajete, jsou přibližně ve vašich letech.‘ No a oni za mnou chodili s návrhy. Třeba Jirka Krampol s tím, že by si chtěl zkusit řídit Ferrari. Koproducent mu tedy půjčil své Ferrari a Jirka mu ho během ani ne sedmi minut odřel,“ vzpomínal na natáčení se smíchem režisér Magnusek.

Film je také unikátní tím, že si v něm zahrála i světová legenda Emerson Fittipaldi. Hrál sám sebe. Součástí příběhu je fór: Po ulici jde Jiří Krampol, okolo něho rychle projede bourák a on řekne: „Jak to jezdíš, ty hovado?! Si myslíš, že seš Fittipaldi, nebo co?“ Otevřou se dveře a z Ferrari vystoupí reálný Fittipaldi. „Můj sen se změnil v realitu, vždycky jsem se chtěl potkat s Fittipaldim. Kecali jsme a já se utvrdil v tom, že je to úplně normální chlapík. Tak už to u lidí, co něco umí, bývá…,“ zasnil se Jiří Krampol. A nezapomene se pochlubit nápadem, o který obohatil tento film: „A když s ním tak jedu tím autem, povídám mu: ‚Ty Fittipaldi, máš ty vůbec ještě řidičák?‘ Režisérovi se ta moje hláška tak líbila, že ji ve filmu nechal. Tedy alespoň myslím…“

Ve filmu si měl zahrát i Karel Gott

Postavu, kterou ve filmu ztvárnil Ladislav Frey, měl původně hrát Karel Gott. Zemřel ale bohužel dřív, než se začalo natáčet. Roli měl následně zaujmout Josef Laufer, jemu to ale nakonec znemožnily vážné zdravotní potíže. „Se scénářem jsme oslovili i Karla Gotta, ale nikdy se nekonalo žádné setkání. Krampol to s ním řešil, setkali se, poslali mu scénář, ale pak už to mělo průběh, jaký to mělo, takže jsme nikdy nepodepsali smlouvu. Pak přijal roli Josef Laufer, vysvětlili jsme mu všechno, ale pak upadl do bezvědomí a je v něm dodnes. Takže to nakonec do třetice všeho dobrého hraje Láďa Frej a je v tom moc dobrý,“ uvedl režisér Magnusek.

Snímek Stáří není pro sraby se měl původně objevit v kinech. Kvůli stále trvající pandemii koronaviru se jej ale tvůrci rozhodli uvést jen v televizní premiéře. Na tu se diváci mohou těšit 30. ledna ve 20.15 na Primě.

Zdroj: Youtube