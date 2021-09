Jiří Krampol v nemocnici! Kvůli potížím s dýcháním ho museli hospitalizovat

Zdroj: Profimedia

Před několika dny musel moderátor a bavič Jiří Krampol za lékařem kvůli kontrole kolene, které ho již několik let zlobí, a nyní je v nemocnici znovu. Tentokrát ovšem nejde jen o běžnou návštěvu, ale o hospitalizaci! Do zdravotnického zařízení musel nastoupit kvůli problémům s dýcháním.

Jiřího Krampola v poslední době trápí zdraví. Před několika týdny vyděsil své fanoušky, když byl v nemocnici zahlédnut na invalidním vozíku, naštěstí se ukázalo, že nešlo o nic vážného. „Byl jsem v Motole na kontrole s pravou nohou. Ale od výtahu k oddělení je to strašná dálka, tak abych se tam nemusel belhat, vezl mě tam zřízenec,” uvedl moderátor věci na pravou míru pro eXtra.cz. Dlouhá léta jej trápí problémy s kolenem. Jenže teď skončil Krampol v nemocnici znovu. O běžnou kontrolu přitom vůbec nešlo.

Problémy s dýcháním

Moderátor a bavič Jiří Krampol od dětství bojuje s astmatem a jak se zdá, tento zdravotním problém o sobě dal nyní pořádně vědět. Dokonce tak, že musel být Krampol hospitalizován. „Měl jsem potíže s dýcháním,” nechal se bavič slyšet pro Blesk. „Léky na úporný kašel zabraly a také léčba nohy je úspěšná. Už se smím koupat,” dodal ještě.

„Jirka občas zapomíná, že je mu třiaosmdesát. Měl by se šetřit,” prohlásil Krampolův manažer Miloš Schmiedberger, podle kterého by na sebe moderátor měl dávat mnohem větší pozor. „Nyní je na uzavřeném oddělení, aby měl potřebný klid na léčbu,” pokračoval.

Obrovské riziko

Zdá se tedy, že je Krampolova léčba dýchacích cest úspěšná a bavič se tak během pár dní bude moci vrátit domů. Jak to ale bude s jeho kolenem, se zatím neví. Přestože potíže momentálně pomíjejí, je pravděpodobné, že se brzy opět vrátí. Koleno má totiž zničené už 27 let. „Tehdy jsem si zpřetrhal vazy. Postupně se to holt s věkem a artrózou horší. Už nemůžu hrát tenis, který mi tedy velmi chybí, ale chodím,” prozradil před časem Krampol, kterému by od problémů mohla pomoci operaci. Té se však nesmírně bojí.

„Koleno by mi spravili hned, ale já na žádnou operaci rozhodně nechci. V mém věku už je to obrovské riziko. Nemusel bych to přežít. Mám jednoho známého doktora, který je taky starší a sám má koleno v háji, a ten říká: ‚I kdybych se měl jen plazit, tak na operaci nepůjdu.’ Naprosto ho chápu,” prohlásil Krampol.