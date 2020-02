Jiří Krampol: Trápení s manželkou už neunesl, udělal vážné rozhodnutí!

I když zní rozhodnutí Krampola na první pohled drasticky, jednal v nejlepším zájmu své ženy. Pacienti s psychickou chorobou totiž můžou na svobodě natropit pěknou neplechu! A vzhledem k tomu, že není Hanka Krampolová neustále "pod zámkem," hrozily velké průšvihy!

Krampolová v minulosti například kradla v obchodech a to její stav nebyl zdaleka tak vážný, jako je dnes. "U poruch, kdy pacient jedná v psychóze neuváženě, je částečné zbavení svéprávnosti vhodné. Opatrovník pak může rozhodovat o době léčby, kterou by jinak závislý či nemocný člověk sám ukončil. Zamezí to také případným vznikům dluhů," vyjádřil se nám k problematice právník Aleš Rádl.

Jiří Krampol už udělal první krok a podal žádost na soud, a vysvětlil, že má k tomu jasné důvody!