Jiří Krampol bojuje s problémy s průduškami, čas si krátí psaním

Zdroj: Profimedia

Český herec Jiří Krampol, známý svými komediálními rolemi ve filmech i na divadelních prknech, se svěřil se svým nedávným pobytem v nemocnici a s plány na izolaci kvůli obavám z probíhající pandemie koronaviru.

Navzdory problémům s průduškami se Jiří Krampol cítí dobře a čas strávený doma využívá na psaní své další knihy, která vychází osobnostem spojených s Českým rozhlasem. Herec také vyjadřuje drobné obavy z toho, že musí kvůli průduškám na sebe být ve svém věku opatrný, ale zůstává v kontaktu s přáteli a přijímá občasné návštěvy.

„Sem tam se někdo zastaví, i když by se to nemělo. Taky se to děje jen velmi zřídka,“ svěřil se Krampol v připravovaném rozhovoru pro kafe.cz.

Krampol si váží, že je mu aktuálně fajn

Jiří Krampol se totiž nedávno vrátil z nemocnice, kde si pobyl kvůli problémům s průduškami. Ve svých 82 letech proto Krampol nenechává v období viróz nic náhodě a rozhodl se, že až do konce února bude trávit čas o samotě. „Teď je mi sice dobře, ale kdybych něco chytil, nebylo by to dobré,“ má jasno český Belmondo.

Pro Krampola, který se v zábavním průmyslu pohybuje již desítky let, je celkově čas od startu pandemie složitým obdobím. I přes svůj vysoký věk a nutnou zdravotní opatrnost však Krampol v zábavním průmyslu zůstává stále aktivní. V současné době pracuje na své knize a těší se, až se zlepší počasí a on se bude moct vrátit se ke své obvyklé rutině. Je jedině dobře, že má ve svém věku zdraví za nanejvýš důležité a je krásnou připomínkou toho, jak je důležité o sebe pečovat.