Stav Jiřího Krampola se zhoršil: Herec skončil na jednotce intenzivní péče

Jiří Krampol leží od minulého týdne v nemocnici. Herec se nachladil a k tomu se mu přidal zápal plic. Během třech měsíců je Krampol hospitalizován s dýchacími cestami již potřetí. K tomu se přidaly další komplikace, a tak lékaři herce museli přeložit na JIP.

Jiří Krampol leží v Nemocnici Na Františku a kromě toho, že chytil zápal plic, začal mít také problémy se srdeční arytmií, kvůli které má již 13 let kardiostimulátor.

Během hospitalizace lékaři provedli známému herci katetrizaci, tedy speciální vyšetření srdce pomocí tenkých drátků, které zavedli do cév a dutin a tím zkoumali srdeční činnost.

Z tohoto důvodu byl Krampol přemístěn na JIP.

V nemocnici zůstane Krampol zhruba dva týdny

"Nejsem zcela v obraze, protože lékaři mi žádné podrobnosti nesdělují. Ale vím, že je Jirkův zdravotní stav velmi komplikovaný," sdělil Blesku hercův dlouholetý manažer Miloš Schmiedberger.

"Dělali mu katetrizaci a nyní probíhá intenzivní léčba. Smíme spolu mluvit jen chvilku večer," vysvětlil hercův spolupracovník a kamarád.

Podle informací webu si herec na nemocničním lůžku poleží další dva týdny.

Jeho stav je složitý, prý to ustojí, říká Bubílková

Jiří Krampol po smrti své milované manželka Hanky tráví mnoho času se svou kolegyní Zuzanou Bubílkovou. Moderátorka nechtěla zdravotní stav svého kamaráda příliš rozmazávat, přesto ale pár informací poskytla.

"Jeho zdravotní stav je složitý," řekla Bubílková super.cz a potvrdila, že se k zápalu plic přidaly problémy se srdcem.

"Vím, že se mu zvýšil krevní tlak. Dělají mu všechna možná vyšetření. Je to složité, ale prý to ustojí. Tak doufejme v to nejlepší. Zatím jsme se na návštěvě nedomlouvali. Vzali mu telefon, takže si ani nevoláme, ale jsem v kontaktu s jeho okolím," uzavřela. Nezbývá než Jiřímu Krampolovi popřát mnoho sil a doufejme, že z nemocnice brzy dorazí dobré zprávy.

Ještě před týdnem objížděl Krampol s Bubílkovou pracovní štace