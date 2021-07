Jiří Krampol je znovu šťastný, setkání s Bubílkovou mu změnilo život

Před necelým rokem mu zemřela manželka Hanka v náručí a Jiří Krampol se musel vyrovnat s tím, že zůstal sám. Teď už to ale vypadá, že je populární herec z nejhoršího venku. Nedávno oslavil třiaosmdesáté narozeniny a spolupráce se Zuzanou Bubílkovou mu opravdu svědčí. Znovu se usmívá od ucha k ucha tak, jak jsme u něho byli vždycky zvyklí.

I když hercova manželka Hanka zemřela náhle a nečekaně, dlouhá léta se potýkala s mnoha zdravotními problémy. Bývalá učitelka v mateřské školce bojovala se závislostí na nikotinu a lécích a několikrát se léčila v bohnické psychiatrické léčebně. Zesnula paradoxně v době, kdy se zdála být už téměř v pořádku. Loni začátkem srpna vydechla naposledy, i když se jí Jiří snažil poskytnout první pomoc a hned zavolal záchranku.

Zlomeniny, operace a závislost na lécích

Krampolová, se kterou herec strávil sedmadvacet let, si postupně zlomila koleno, rameno a kotník, kvůli kterým musela dokonce podstoupit dvě operace. Později trpěla nechutenstvím, nezdravě zhubla a vypěstovala si ničivou závislost na cigaretách. Herec jí byl celou dobu velkou oporou, a proto není divu, že ho péče o nemocnou ženu musela obrovsky zmáhat. Přesto Jiří Krampol dokázal, že má v sobě velkou vnitřní sílu, díky které dokázal ustát tolik nepříjemností. Už loni přitom vdovec věděl, že odchod milované ženy mu pomůže překonat jakákoli aktivita. „Jediné, co pomáhá, je práce," řekl pro Super.

Nejdříve proto natočil několik filmů, při kterých jistě přišel na jiné myšlenky. A pak mu do života doslova vstoupila Zuzana Bubílková, jedna z legendárních partnerek známého komika Miloslava Šimka. A to znamená jediné, Krampola i Bubílkovou spojuje z minulosti stejný přítel, což jejich spolupráci jedině prospívá. Všechno začalo jednou nevinnou scénkou pro pořad Muž roku a teď má Bubílková s Krampolem televizní pořad na TV Šlágr, ve kterém kolegové vysílají přímo z hercovy kuchyně. Kromě toho se dvojice vrátila z pracovní cesty v Tunisku, která baviči vlila novou krev do žil.

Herec působí svěžím a odpočatým dojmem

„Bylo to tam nádherný. Jeli jsme tam vybírat lokace, protože tam máme točit každé dva měsíce," prozradil herec pro tn.nova.cz při oslavách narozenin. Kvůli stále probíhající pandemii koronaviru si ale Krampol nemyslí, že by k natáčení v nejbližší době došlo. Přesto známý moderátor a dabér působí svěžím a odpočatým dojmem. Je přímo neuvěřitelné, co všechno ve svém věku ještě zvládne. Přitom to nebyla jediná příležitost, kdy umělec dokázal, že se od smrti manželky už cítí mnohem lépe. Zuzana Bubílková totiž nedávno sdílela momentku, na které fotograf zachytil nejen ji a rozzářeného Jiřího Krampola, ale také herce Jana Přeučila a moderátora Karla Voříška. Je proto vidět, že setkání s Bubílkovou bylo skutečně tím nejlepším, co mohlo Krampola potkat.

Jiří Krampol má zase důvod k radosti.