Věčný mládenec Lábus: Babička mu odháněla nápadnice kuriózní větou

Zdroj: Profimedia

Herec Jiří Lábus patří k legendám české kinematografie. Herecké ikoně se daří stále excelovat jak ve filmových rolích a dabingu, tak i na komediální scéně. V životě už ovšem tolik štěstí nemá. Oblíbený herec je považován za jednoho z nejznámějších svobodných mládenců v Česku. Když už se ve společnosti objevil po boku nějaké ženy, její totožnost tajil nebo řekl, že se jedná o kamarádku.

Po boku Jiřího Lábuse se nejdéle objevovala zaměstnankyně Pražské ZOO Yvona Krouská. Jejich vztah se ovšem po třech letech rozpadl. Detaily rozchodu si Lábus nechal pro sebe, údajně ovšem nezapadla mezi jeho přátele.

Dívky před ním utíkaly

K herectví se Jiří dostal i díky své mamince, ta ho už jako malého brávala do divadelního prostředí. Maminka uznávaného komika se živila jako zdravotní sestra, svého času pracovala jako zdravotnice v Národním divadle. Jiří tak už jako velmi malý viděl všechny slavné inscenace. S rodinou měl opravdu blízký vztah. Přehnaná rodinná soudržnost se ovšem už tolik nelíbila jeho dívkám. „Když jsem si jednou přivedl dívku domů, babička se jí pochlubila, že co je maminka v lázních, krásně piju mléko – a byl konec,“ svěřil se herec v nahrávkách Nevyslovené monology. S ostatními vztahy to údajně vypadalo jak přes kopírák. „Jedna holka mi kdysi řekla, že jsem citový mrzák. Možná to párkrát vypadalo, že se ožením, ale vždycky jsem zdrhnul,“ vysvětlil herec, proč nikdy nevlezl do chomoutu.

Talent místo lásky

Po několika nevydařených vztazích na hledání lásky Lábus zanevřel. Svůj život tak zasvětil úspěšné kariéře. Herec zářil například v humorných skečích Možná přijde i kouzelník, ty patří zpravidla k tomu nejlepšímu, co nabízí televizní program o Silvestrech. Jedna z nezapomenutelných rolí Lábuse je i pohádkový Rumburak ze seriálu Arabela. Multitalentovaný Jiří září nejen před kamerou, ale i za kamerou, a to v dabingovém studiu. Nejznámější postava, které propůjčil hlas, je Marge ze seriálu Simpsonovi.

Vyhlídky na stáří

Se stárnutím si Lábus uvědomuje i fakt, že je na všechno sám. O tom, jak to bude vypadat, až nebude soběstačný, má jasno. „Chci mít finanční prostředky k tomu, abych si mohl dovolit nějaký ústav s nadstandardní péčí, kde se o mě, až nebudu moci, dobře postarají.“ I přestože má nespočet známých, nikomu z nich nechce být přítěží. „Z blízkých a kamarádů nechci nikoho otravovat. Vím, jak trýznivé to bylo pro mého otce, který se stále omlouval za to, když jsem mu pomáhal,“ zavzpomínal na dobu, kdy se staral o těžce nemocného tatínka, kterého trápila Parkinsonova choroba.