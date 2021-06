Jiří Langmajer o intimním životě: Řekl, jak předchází sexuální dysfunkci

Jsou jedním z nejstabilnějších párů českého šoubyznysu a kam přijdou, přinesou dobrou náladu. Herci Jiří Langmajer a Adéla Gondíková srší vtipem a s nadsázkou dokáží hovořit i o svém soukromí. Teď Langmajer přiznal, že měl s příchodem padesátého roku života obavy o svou sexuální výkonnost. Kromě toho v pořadu 7 pádů Honzy Dědka manželé prozradili, proč spolu na samém začátku jejich vztahu nechtěli pracovat.

Jiří Langmajer u Honzy Dědka v den natáčení oslavil 55. narozeniny a přiznal, že před pár lety začal mít strach, aby neselhal jako muž, a tak se rozhodl tomu předejít. „Kolem padesátky jsem měl takové období, kdy jsem začal pochybovat sám o sobě, a tím začalo pochybovat celé moje tělo. Měl jsem pocit, že už se mi nikdy nepostaví. Někdo mi doporučil, že existuje hormonální jóga, při které se vtahuje konečník a celé se to posiluje. Tak jsem si objednal cvičitelku. A zabralo to. Teď už mám na to jenom takový prášky. To ty ani nevíš,“ obrátil se v 7 pádech Honzy Dědka na šokovanou manželku a ta jenom překvapeně souhlasila.

Léky kupuje ve velkém

„Nevím, jaký prášky?“ divila se. „Byl jsem v Ostravě točit sKORONAmizině a tam mi řekli, že jsou tam nějací kluci, kteří udělali velmi ceněný produkt pro muže a pro ženy. Tobě jsem to přinesl taky, a ještě jsi nesnědla ani jeden! Je to pro ženy těsně před přechodem. Já to jím pravidelně, protože si myslím, že mi to pomůže, jako ostatně asi dalších 40 pilulek denně. Dělá mi to radost, čím jsou barevnější, tím větší radost mi to dělá,“ rozpovídal se Langmajer.

„On má opravdu strašné množství léků a tvrdí, že jsou přírodní. Kupuje to ve velkém. Teď najel na čaje. Tak nám teď pořád domů někdo vozí nějaké balíky. Vypadá to jako pytle od sena. Přesypává si to do dóziček a nadepisuje si je podle účelu,“ práskla Adéla Honzovi Dědkovi.

Zprvu spolu hrát nechtěli

Manželé pobavili i historkou o začátku svého vztahu, ten se zrodil při natáčení filmu Doktor od jezera hrochů, kde na sebe Adéla hypochondra Jiřího upozornila svým kašlem. „Na tomhle filmu jsme se skutečně seznámili a začali jsme spolu kamarádit,“ přiznali manželé. Jejich začátky prý ale nebyly jednoduché a Adéla couvala z každého společného projektu, i ze zkoušení jejich první divadelní hry Jó, není to jednoduché. „Nechtěla v tom hrát proto, že mi řekla, že když se rozejdeme, nebude se mnou hrát,“ vysvětlil Langmajer.

„To je pak komplikace pro divadlo a nechtěla jsem komplikovat to, co jsem věděla, že přijde. Ale už to hrajeme dlouho. Držíme,“ dodala Gondíková, která letos s Langmajerem slaví dvanáct let vztahu a dva roky manželství.

Zdroj: TV Prima